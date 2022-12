Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron "assume totalement" sa visite au Qatar pour soutenir l'équipe de Fran

Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron "assume totalement" sa visite au Qatar pour soutenir l'équipe de France en demi-finale Article de Franceinfo • Il y a 27 min commentaires "J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar", a déclaré le président français. Il s'y rendra de nouveau dimanche pour la finale face à l'Argentine. Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron "assume totalement" sa visite au Qatar pour soutenir l'équipe de France en demi-finale Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron "assume totalement" sa visite au Qatar pour soutenir l'équipe de France en demi-finale © Fournis par franceinfo Emmanuel Macron a affirmé, jeudi 15 décembre, qu'il assumait "totalement" le fait d'aller soutenir l'équipe nationale de football lors de la Coupe du monde au Qatar, en dépit des nombreuses controverses et de l'enquête en cours sur des soupçons de corruption au Parlement européen. "J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar", a poursuivi le président français, qui s'y rendra de nouveau dimanche pour la finale face à l'Argentine. "Je croise les doigts pour dimanche !" Emmanuel Macron a estimé que les Français étaient dans le même état d'esprit. "Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient : 'On va pas suivre, on boycotte à la télévision'. Les chiffres sont là", a-t-il ajouté en référence aux très fortes audiences sur le petit écran malgré les appels à boycotter le Mondial au Qatar. "On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout, a-t-il lancé. Maintenant, je croise les doigts pour dimanche !" >> "J'ai honte, mais j'ai carrément vibré" : ils voulaient boycotter la Coupe du monde, mais ils ont craqué pour suivre les Bleus Le chef de l'Etat a aussi rendu hommage à la sélection du Maroc, à laquelle il a rendu visite dans les vestiaires mercredi soir après le match. "Je veux saluer l'équipe marocaine et tout le peuple marocain. Elle a vraiment fait un très beau match et surtout un très beau Mondial", a-t-il dit.