DIRECT. Equipe de France : plusieurs joueurs malades, que se passe-t-il ? Florian Gregoire, Mis à jour le 15 D

DIRECT. Equipe de France : plusieurs joueurs malades, que se passe-t-il ? Florian Gregoire, Mis à jour le 15 Décembre 2022 19:31 DIRECT. Equipe de France : plusieurs joueurs malades, que se passe-t-il ?Au moins trois joueurs de l'équipe de France n'étaient pas à 100% pour la demi-finale contre le Maroc. Didier Deschamps et ses hommes préfèrent évacuer le sujet. Tout le monde sera-t-il remis pour la finale contre l'Argentine ? L'ESSENTIEL L'équipe de France est en finale de la Coupe du monde ! Les Bleus tenteront, dimanche 18 décembre (16 heures) de défendre leur titre contre l'Argentine. Mais Didier Deschamps disposera-t-il de tout son groupe ? Adrien Rabiot était forfait contre le Maroc et Dayot Upamecano, ainsi que Kinglsey Coman, étaient diminués. Le sélectionneur et les joueurs refusent de parler d'un quelconque virus qui circulerait au sein de l'effectif tricolore. Suivez les dernières infos sur les Bleus en direct. Voir les photos Les images de la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde EN DIRECT Recevoir nos alertes live ! 19:31 - L'équipe de France, meilleure sélection du monde depuis un quart de siècle ? Historien spécialiste de l'équipe de France, François da Rocha Carneiro s'est longuement confié au Point. Alors que depuis 1998 les Bleus se sont qualifiés pour quatre finales en Coupe du monde sur les sept qui on eu lieu, l'expert ne mâche pas ses mots :"J'en tire une leçon : l'équipe de France est la meilleure sélection de football au monde sur le dernier quart de siècle, devant l'Allemagne." Et de s'expliquer : "Les Bleus sont allés quatre fois en finale depuis 1998. Ils ont déjà remporté deux titres et ont l'occasion d'en décrocher un troisième, dimanche, contre l'Argentine de Leo Messi. L'Allemagne, quant à elle, s'est hissée deux fois en finale sur la même période et n'a remporté qu'un titre, en 2014." 18:29 - En vidéo, Emmanuel Macron dans les vestiaires Le président de la République avait fait le déplacement au Qatar pour la demi-finale France-Maroc, mercredi 14 décembre. À l'issue du match remporté par l'équipe de France, Emmanuel Macron est allé dans les vestiaires pour féliciter personnellement les joueurs. "Dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore les mecs !" a-t-il lancé, tout sourire. Des mots qui n'ont pas manqué de faire réagir les hommes de Didier Deschamps comme on peut le voir dans la vidéo, avec un Olivier Giroud particulièrement en forme : 17:20 - La France tout en bleu contre l'Argentine Superstition ou pas ? Face à l'Argentine, l'équipe de France jouera tout de bleu vêtue, maillot et short, comme lors de la finale de 2018 face à la Croatie. Cependant, il est à noter que les Bleus avaient porté cet ensemble... face à la Tunisie, en face de poule. Mais on était loin d'avoir les titulaires sur le terrain. 16:48 - Des joueurs sont-ils blessés ? Aucune perte n'a été enregistrée lors de la demi-finale contre le Maroc. Cependant, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann doivent tout de même se remettre de contusions. Quant à Théo Hernandez, qui a inquiété après un choc au genou gauche, il semble bien disponible pour dimanche, bien qu'il restera surveillé par le staff. 16:28 - Coman toujours ménagé, Rabiot et Upamecano à l'entraînement Selon L'Equipe, Kingsley Coman est ménagé ce jeudi, compte-tenu de son début d'état grippal. Il ne prendra pas part à l'entraînement de ce soir, contrairement à Adrien Rabiot qui reprendra la course ce jeudi. Dayot Upamecano, qui, lui aussi, est un peu malade, devrait bien s'entraîner avec les Tricolores ce soir. 15:40 - Une seule action défensive de Mbappé.. depuis le début du Mondial Kylian Mbappé et la défense, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas une nouveauté, loin de là, mais un chiffre montre que l'attaquant français n'a pas de vocation défensive. Selon Opta, le buteur tricolore n'a effectué, depuis le début de la Coupe du monde, qu'une seule action défensive. C'est moins que tout autre joueur dans la compétition. 14:36 - La finale dans un stade connu de l'Argentine Ce n'est pas à Doha, la capitale du Qatar, que les Bleus tenteront de conserver leur titre de champion du monde, dimanche. La finale face à l'Argentine aura en effet lieu au stade de Lusail, à Lusail, à 15km au nord de Doha. Cette enceinte de près de 89 000 places a déjà accueilli quatre matchs de l'Argentine depuis le début de la compétition : la défaite contre l'Arabie Saoudite, puis les victoires, en phase de groupe, contre le Mexique, en quart de finale contre les Pays-Bas et en demi-finale contre la Croatie. La France, elle, n'y a pas encore joué. 12:56 - 14 victoires en Coupe du monde pour Deschamps En enregistrant une nouvelle victoire avec l'équipe de France face au Maroc, Didier Deschamps a connu son 14e succès en Coupe du monde. Il devient ainsi le deuxième sélectionneur avec le plus de succès dans cette compétition, à égalité avec le Brésilien Luiz Felipe Scolari. Seul l'Allemand Helmut Schön fait mieux (16 victoires). Toutefois, il est à noter que "DD" détient le meilleur ratio de succès (14/18 matchs, 77%). Il n'a connu la défaite qu'à deux reprises lors d'un Mondial : en 2014, en quart de finale, contre l'Allemagne (1-0), et en phase de groupe, cette année, contre la Tunisie (1-0). 11:33 - Qui a déjà conservé son titre de champion du monde ? Arriver deux fois de suite en finale de la Coupe du monde n'est pas donné à tout le monde, conserver son titre encore moins. Dans l'histoire du Mondial, seules deux équipes y sont parvenues : l'Italie, championne du monde en 1934 puis en 1938, et le Brésil, en 1958 et 1962. La France deviendra-t-elle la 3e nation à réaliser cet exploit ? 11:01 - Au moins 28,5 millions d'euros dans les caisses de la FFF Au moins 28,5 millions d'euros : c'est la somme, a minima, que percevra la Fédération française de football à l'issue de la Coupe du monde. Avec la qualification des Bleus en finale, la FFF est certaine de percevoir cette importante dotation, qui grimpera à 40,2 millions d'euros si les Tricolores l'emportent contre l'Argentine. Des millions qui seront en partie versés au football amateur, mais aussi aux joueurs, à hauteur de 30%. Chacun recevra entre 295 000 (défaite) et 400 000 euros(victoire) à l'issue de la compétition. Un argent dont ils devraient faire don à des associations. LIRE PLUS EN SAVOIR PLUS La liste et les numéros des Bleus Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris porte le numéro 1. On remarque que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19 avant de quitter les Bleus sur forfait. Antoine Griezmann porte le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé. Hugo Lloris 1. Hugo Lloris - gardien - (Tottenham/ANG) Benjamin Pavard 2. Benjamin Pavard - défenseur - (Bayern Munich/ALL) Axel Disasi 3. Axel Disasi - défenseur - (AS Monaco/FRA) Raphael;l Varane 4. Raphaël Varane - défenseur - (Manchester United/ANG) Jules Kounde 5. Jules Koundé - défenseur - (FC Barcelone/ESP) Matteo Guendouzi 6. Mattéo Guendouzi - milieu - (OM/FRA) Antoine Griezmann 7. Antoine Griezmann - attaquant - (Atlético Madrid/ESP) Aurelien Tchouameni 8. Aurélien Tchouaméni - milieu - (Real Madrid/ESP) Olivier Giroud 9. Olivier Giroud - attaquant - (AC Milan/ITA) Kylian Mbappe; 10. Kylian Mbappé - attaquant - (PSG/FRA) Ousmane Dembele 11. Ousmane Dembélé - attaquant - (FC Barcelone/ESP) Randal Kolo Muani 12. Randal Kolo Muani - attaquant - (Francfort/ALL) Youssouf Fofana 13. Youssouf Fofana - milieu - (Monaco/FRA) Adrien Rabiot 14. Adrien Rabiot - milieu - (Juventus Turin/ITA) Jordan Veretout 15. Jordan Veretout - milieu - (OM/FRA) Steve Mandanda 16. Steve Mandanda - gardien - (Stade Rennais/FRA) William Saliba 17. William Saliba - défenseur - (Arsenal/ANG) Dayot Upamecano 18. Dayot Upamecano - défenseur - (Bayern Munich/ALL) Karim Benzema 19. Karim Benzema - attaquant FORFAIT - (Real Madrid/ESP) Kingsley Coman 20. Kingsley Coman - attaquant - (Bayern Munich/ALL) Lucas Hernandez 21. Lucas Hernandez - défenseur FORFAIT - (Bayern Munich/ALL) Theo Hernandez 22. Théo Hernandez - défenseur - (AC Milan/ITA) Alphonse Areola 23. Alphonse Areola - gardien - (West Ham/ANG) Ibrahima Konate 24. Ibrahima Konaté - défenseur - (Liverpool/ANG) Eduardo Camavinga 25. Eduardo Camavinga - milieu - (Real Madrid/ESP) Marcus Thuram 26. Marcus Thuram - attaquant - (Mönchengladbach/ALL) Didier Deschamps Didier Deschamps - Sélectionneur- LIRE AUSSI Liste de Deschamps pour la Coupe du monde : le sélectionneur peut-il appeler un autre joueur ? LISTE EQUIPE DE FRANCE. Suite au forfait de Lucas Hernandez, Didier Deschamps peut-il appeler un autre joueur pour palier au forfait du défenseur ? Qui est le meilleur buteur de l'équipe de France ? Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec donc un Olivier Giroud au sommet de la hiérarchie devant Thierry Henry : Olivier Giroud : 53 buts Thierry Henry : 51 buts Antoine Griezmann : 42 buts Michel Platini : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Kylian Mbappé : 32 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts