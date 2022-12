Marion Maréchal: «Les visages issus de l’immigration sont sur-représentés dans cette équipe de France» Accueil » Actualités » Marion Maréchal: «Les visages issus de l’immigration sont sur-représentés dans cette équipe de France» 15 Déc 2022 par Marturin ATCHA Pour Marion Maréchal, l’équipe de France dans sa configuration actuelle n’est pas représentative des équilibres de la société française. A chaque victoire de l’équipe de France, le débat sur l’origine des joueurs refait surface. Hier, les Bleus ont battu le Maroc 2-0 grâce à des réalisations de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Au lendemain de cette victoire de poulains de Didier Deschamps, le débat sur la couleur de peau des joueurs est relancé. Interrogé sur Europe 1, Marion Maréchal estime que l’ossature de l’équipe de France n’est pas représentative des équilibres de la société française. « Le visage de cette équipe est composé de visages issus de l’immigration (…) donc je ne suis pas sûre qu’elle soit représentative des équilibres : français d’origine française et français d’origine immigrée… Ce qui m’importe et ce m’a longtemps dérangé dans cette équipe de France, pas celle-ci forcément, c’est qui peut y avoir des comportements anti-français, des comportements ambivalents et des attitudes pour le moins déplorable…. Mais ce que je constate aujourd’hui, c’est qu’on a pas ce genre de problématique et c’est le plus important« , a commenté Marion Maréchal qui travaille désormais avec Eric Zemmour. A lire aussi Équipe de France : Karim Benzema dans la liste de Deschamps pour l'Euro Le sujet fait déjà polémique en raison de la présence accrue des joueurs d’origine africaine dans l’équipe de France. Equipe de France : "le visage de cette équipe est composé de visages issus de l'immigration (…) donc je ne suis pas sûre qu'elle soit représentative des équilibres : français d'origine française et français d'origine immigrée" @MarionMarechal sur #Europe1 pic.twitter.com/0T0c8vyY2I — "Europe 1" December 15, 2022