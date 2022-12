Quel continent a remporté le plus de Coupes du Monde ? Article de Juba Touabi • Il y a 3 h 1 commentaire U

Quel continent a remporté le plus de Coupes du Monde ? Article de Juba Touabi • Il y a 3 h 1 commentaire Une ancienne déclaration de Kylian Mbappé a été déterrée par la presse argentine cette semaine. Le buteur tricolore explique que les nations européennes sont plus préparées à remporter le plus prestigieuse des compétitions de football. World Cup trophy general view World Cup trophy general view © Getty L'Amérique du Sud a perdu du terrain Les Argentins veulent répondre au natif de Bondy sur la pelouse du stade Lusail de Doha, ce dimanche à 16h00. En cas de victoire, les coéquipiers de Lionel Messi offriront un nouveau sacre à tout un continent qui attend depuis deux décennies. La dernière victoire d’une équipe sud-américaine en finale de Coupe du Monde remonte à 2002. La Seleçao avait battu l’Allemagne, en terres japonaises, grâce à un doublé de Ronaldo. A cette époque, les Sud-Américains étaient devant. La sélection brésilienne s’est offert sa cinquième étoile. Avec un total de neuf trophées, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) devançait les nations de l’Union des associations européennes de football (EUFA) d’un seul titre. Depuis, les nations européennes ont eu le temps de repasser devant et prendre le large. L’Italie (2006), l’Espagne (2010), l’Allemagne (2018) puis la France (2018) sont montés sur la plus haute marge du podium durant les vingt dernières années. Désormais, l’Europe compte pas moins de 12 trophées. Le Bilan de la Coupe du monde de par confédérations : UEFA : 12 titres Allemagne 4 Italie 4 France 2 Angleterre 1 Espagne 1 CONMEBOL : 9 titres Brésil 5 Argentine 2 Uruguay 2