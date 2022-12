Annaba Ambitieuse, la Coquette En vue de redorer le blason de la wilaya d'Annaba, le wali promet un program

Annaba Ambitieuse, la Coquette En vue de redorer le blason de la wilaya d'Annaba, le wali promet un programme de développement à la hauteur de la quatrième ville d'Algérie. En tout cas, c'est ce qu'a révélé Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, dans une déclaration publiée sur la page facebook de la wilaya. A priori, le chef de l'exécutif semble avoir eu le feu vert pour rendre à Annaba son statut d'antan. Dans ses propos, il a fait savoir qu'il était en contact permanent avec le Premier ministre. Ce dernier, selon le wali, tient à redonner à la wilaya d'Annaba sa brillance. Une volonté qui se traduit à travers un programme de développement conséquent. «Demande ce que tu veux et rends à Annaba sa brillance de perle de l'Est, m'a dit le Premier ministre», a fait savoir le wali d'Annaba. Un feu vert qui va permettre à Annaba d'amorcer un développement en rade, depuis plusieurs années. Selon Berrimi, le programme consiste en l'aménagement de la ville comme première phase déjà en cours. Un plan qui sera suivi d'autres opérations. À cet effet, le wali demande aux habitants d'Annaba de se montrer patients. «Nous faisons l'objet de critiques aiguës...», a-t-il dit. Et d'affirmer que «tous les directeurs de l'exécutif et tous les jeunes cadres des différentes directions, sont à pied d'oeuvre pour faire d'Annaba, une ville, entre autres propre, avec un éclairage à la hauteur des attentes escomptées». Ces opérations et bien d'autres seront bénéfiques pour la wilaya d'Annaba et ses habitants, a souligné Djamel Eddine Berrimi. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 18-12-2022 Share