Pelé félicite Messi, dont le sacre est "mérité" Placeholder LSA PUBLIÉ 19-12-2022, 08:06 Le sacre de l'Arg

PUBLIÉ 19-12-2022, 08:06 Le sacre de l'Argentin Lionel Messi au Mondial-2022, le premier pour sa cinquième participation à la Coupe du monde, est une "trajectoire méritée", a commenté la légende brésilienne du foot Pelé sur Instagram dimanche. "Félicitations à l'Argentine ! Diego (Maradona, mort le 25 novembre 2020, ndlr) sourit certainement actuellement", a écrit Pelé, qui a suivi la finale gagnée par l'Argentine contre la France aux tirs au but (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.) depuis l'hôpital de Sao Paulo où il lutte contre un cancer du côlon. "Aujourd'hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours de manière passionnante. Messi remportant sa première Coupe du monde, comme sa trajectoire le méritait. Mon cher ami Mbappé marquant quatre buts (dont un tir au but, ndlr) dans une finale. Quel cadeau c'était d'assister à ce spectacle pour l'avenir de notre sport", a poursuivi l'ancien joueur, âgé de 82 ans. Selon le dernier bulletin médical publié lundi, le Brésilien continue d'être soigné "dans une chambre normale" - et non dans une unité de soins intensifs - et ses "signaux vitaux sont stables". L'Argentine a remporté dimanche son troisième titre mondial, après ceux acquis avec Mario Kempes en 1978 puis l'autre légende du foot Diego Maradona en 1986.(APS)