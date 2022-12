Racisme: Coman pris pour cible sur les réseaux sociaux Article de Guillaume Jacquot • Il y a 44 min commentai

Racisme: Coman pris pour cible sur les réseaux sociaux Article de Guillaume Jacquot • Il y a 44 min Les Bleus y étaient presque… Après être passé totalement à côté pendant plus d’une heure de jeu, les Bleus ont fini par se réveiller et, au caractère, ont rejoint par deux fois les Argentins, ce dimanche lors de la grande finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Kingsley Coman (6) © Fournis par Sports.fr C’est finalement la séance de tirs au but qui a été fatale aux hommes de Deschamps (3-3, 4-2 aux t.a.b.), qui ont vu Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni manquer leur tentative. Les racistes sont à nouveau de sortie Premier tireur français à voir son tir au but stoppé par le portier de l’Albiceleste, Emiliano Martinez, Kingsley Coman est, depuis cet échec, victime de nombreux messages racistes sur les réseaux sociaux. Aurélien Tchouaméni aurait quant à lui désactivé les commentaires. Pour rappel, Kylian Mbappé avait lui aussi subi de nombreuses injures racistes après son tir au but manqué face à la Suisse, en huitièmes de finale de l’Euro 2021.