Mondial : pourquoi il y aura bien un rassemblement place de la Concorde avec les Bleus lundi soir Article de R

Mondial : pourquoi il y aura bien un rassemblement place de la Concorde avec les Bleus lundi soir Article de Romain Baheux • Il y a 1 h Il y aura bien un rassemblement des Bleus avec leurs supporters lundi soir. Selon nos informations, l’équipe de France de football, qui décolle de Doha en début d’après-midi du Qatar et doit atterrir à l’aéroport de Roissy vers 19h30, ira bien place de la Concorde à Paris à partir de 20h30 pour fêter son parcours dans cette Coupe du monde, Les Bleus, battus en finale du Mondial dimanche, retrouveront leurs supporters lundi dans la soirée place de la Concorde à Paris. LP/Arnaud Journois Les Bleus, battus en finale du Mondial dimanche, retrouveront leurs supporters lundi dans la soirée place de la Concorde à Paris. LP/Arnaud Journois © Le Parisien / Arnaud Journois achevée par une défaite à rebondissements en finale contre l’Argentine (3-3, 4 à 2 aux t.a.b.). Une célébration voulue par les joueurs qui se fera, selon nos informations, depuis le balcon de l’hôtel de Crillon. La Fédération française de football a confirmé cette information dans un message transmis aux médias. Cette hypothèse, énoncée dès dimanche après cette incroyable rencontre marquée par un triplé de Kylian Mbappé, avait été confirmée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. « Ils ont envie d’aller remercier leurs supporters. Ils ont choisi cet endroit avec la Fédération française de football. C’est en train d’être confirmé », avait-elle affirmé ce lundi matin au micro de France Inter Vidéo associée: Coupe du Monde 2022 - Macron : "Les Bleus nous ont rendu fiers" (Dailymotion) . Mais en fin de matinée, Noël Le Graët avait balayé cette hypothèse. « Il n’y a pas de descente des Champs-Elysées et le départ des joueurs est prévu après l’atterrissage, avait rétorqué le président de la FFF lors d’une interview accordée à BFMTV. Les joueurs sont pris depuis un moment, ils préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Ils sont très reconnaissants au public évidemment, mais cela me paraît tout à fait logique. Quand on ne gagne pas, on n’a pas l’humeur à aller se promener aux Champs ou ailleurs. » Finalement si. Les échanges entre la préfecture de police et la FFF, qui avaient anticipé une possible descente des Champs-Elysées en cas de sacre, ont évolué ces dernières heures pour se porter vers un « simple » moment de célébration sur la célèbre place de la capitale française. A aucun moment, un descente de l’avenue parisienne n’a été imaginée en cas de revers. Déjà à l’hôtel de Crillon en 2006 Cet imbroglio entre le ministère des Sports et le président de la FFF s’inscrit dans un contexte tendu. En septembre, Amélie Oudéa-Castera a lancé un audit après un article du magazine So Foot évoquant des problèmes de harcèlement et de racisme au sein de la fédération, alors que certaines accusations visent le Breton. Ce dernier s’est dit en novembre « parfaitement serein », ce qui a agacé la ministre. Les Bleus iront donc saluer la foule au balcon de l’hôtel de Crillon, qui donne sur la célèbre place parisienne. Un lieu déjà choisi après la précédente défaite des tricolores en finale d’un Mondial en 2006.