Coupe du monde : Macron auprès de Mbappé, «ridicule» pour le RN et «inopportun» selon le PS Article de Le Pari

Coupe du monde : Macron auprès de Mbappé, «ridicule» pour le RN et «inopportun» selon le PS Article de Le Parisien avec AFP • Il y a 29 min L’opposition a critiqué ce lundi le président Emmanuel Macron Lusail, dimanche. Le président français, Emmanuel Macron, prend Kylian Mbappé dans ses bras lors de la cérémonie protocolaire d'après-match. AFP/Jewel Samad © JEWEL réconfortant Kylian Mbappé après la finale de Coupe du monde de football perdue contre l’Argentine, au Qatar. Une attitude jugée « totalement ridicule », par le vice-président du Rassemblement national (RN), Sébastien Chenu. Le chef des socialistes, Olivier Faure, y a vu, lui, un moment « inopportun et malaisant » « C’était un peu consternant de le voir hier s’accrocher comme un crampon à Mbappé », a lancé ce lundi sur la chaîne LCI le député RN Sébastien Chenu. « La gênance », a de son côté tweeté la députée EELV Sandrine Rousseau, en visant le chef de l’Etat. « Emmanuel Macron, champion du monde de la gêne », a renchéri l’écologiste Benjamin Lucas. Ce qui est mis en cause, c’est l’attitude d’Emmanuel Macron envers Kylian Mbappé sur la pelouse et avec l’ensemble de l’équipe dans le vestiaire après la défaite des Bleus contre la sélection argentine. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le compte du président de la République, on le voit tenir un discours et taper du poing dans sa main face aux joueurs dépités de l’équipe de France. Au côté de l’entraîneur de Didier Deschamps, Emmanuel Macron a encore dit à l’équipe « Merci ». « Il ne faut pas politiser le sport », a ironisé sur Twitter le futur chef de La France insoumise, Manuel Bompard, en moquant la phrase prononcée au début du Mondial par Emmanuel Macron lui-même. « Finalement, la défaite n’aura pas été le moment le plus dur de la journée », a abondé le député de la France insoumise Thomas Portes. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, à l’image d’autres députés de gauche, a partagé un article du magazine So Foot intitulé « Macron, hors jeu sur toute la ligne ». L’édito critique l’attitude publique du président lors du Mondial, notamment les images d’Emmanuel Macron tentant de consoler un Kylian Mbappé qui « semble à peine l’écouter ».