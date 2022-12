Coupe du monde 2022 : un geste obscène du gardien argentin fait polémique Par S.S - Publié le 19 Déc 2022 à 09:32 Emiliano Martinez Le gardien de but argentin a choqué les spectateurs avec un geste obscène. À l'issue de la finale de la Coupe du monde de football, remportée par l'Argentine, leur gardien de but a réalisé un geste obscène. C’était une soirée sous haute tension. Ce dimanche 18 décembre était marqué par la grande finale de la Coupe du monde de football 2022, qui s’est déroulée au Qatar et qui opposait la France contre l’Argentine. Après 120 minutes plus intenses que jamais, l’épreuve des tirs aux buts a été décisive. Finalement, c’est l’Argentine qui a remporté le trophée face à la France. Et alors que les Argentins célébraient leur victoire, les Bleus de Didier Deschamps faisaient face à une infinie tristesse. — Troll Football (@TrollFootball) December 18, 2022 La cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2022 s’est déroulée quelques instants après le tir aux buts décisif des Argentins. Et avant que l’équipe de Lionel Scaloni ne soulève la Coupe tant convoitée, les joueurs qui ont marqué l’aventure ont été célébrés et félicités. Ainsi, Kylian Mbappé a été sacré « Meilleur buteur » de cette Coupe du monde de football 2022. De leurs côtés, Lionel Messi et Enzo Fernandez ont respectivement été récompensés du trophée de « Meilleur joueur » et du « Meilleur jeune joueur » de ce Mondial 2022. Pendant ce temps, Emiliano Martinez s’est imposé « Meilleur gardien » de cet événement. Un gardien de but « irrespectueux » ? En recevant le « golden glove », le gardien argentin a réalisé un geste obscène. Il l’a placé sur ses parties intimes, sous le regard médusé des représentants de la Fifa et du Qatar. En découvrant ce comportement, de nombreux internautes se sont offusqués sur les réseaux sociaux. Pour eux, c’est « indécent » et un véritable manque de « respect » de la part du joueur argentin. D’autres Twittos ont pointé du doigt « l’immaturité » du gardien de but sacré champion du monde 2022. Une chose est sûre, c’est que cette polémique n’est pas prête de s’apaiser. Il est possible qu’Emiliano Martinez doive réagir afin de présenter ses excuses.