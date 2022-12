La prime que chaque Argentin recevra pour son titre au Mondial 2022 Article de Dridi Amichi • Il y a 2 h 5 com

La prime que chaque Argentin recevra pour son titre au Mondial 2022 Article de Dridi Amichi • Il y a 2 h En s’imposant au bout du suspense face à la France (3-3, t.a.b 4-2), l’Argentine remporte sa troisième Coupe du monde après 1978 et 1986. Outre la joie procurée par la victoire du titre suprême, les joueurs argentins ont une autre raison d’être heureux. En effet, grâce à leur succès, Messi et ses coéquipiers toucheront une prime de 400 000 euros. Lionel Messi et ses partenaires vont recevoir une prime de leur fédération pour le titre de champion du monde 2022 décroché au Qatar. Lionel Messi et ses partenaires vont recevoir une prime de leur fédération pour le titre de champion du monde 2022 décroché au Qatar. © Fournis par Sportune 400 000 euros de prime pour les joueurs de l’Argentine Vidéo associée: La fête des joueurs Argentins après leur victoire (Dailymotion) Comme après chaque Mondial, la FIFA reverse une partie de ses recettes aux Fédérations ayant participé à la compétition. Cette année, l’instance dirigeante versera 417 millions d’euros aux 32 Fédérations participantes. Le principe est simple : Plus une équipe va loin, plus l’indemnité augmente. La FIFA a donc indemnisé la Fédération Argentine de Football à hauteur de 40 millions d’euros, qui prévoit elle même de reverser 30% de la somme, aux joueurs de l’Albiceleste. Ainsi, chaque joueur argentin recevra 400 000 euros, qui s’ajoutent aux salaires que chacun reçoit en club. 285 000 euros de prime pour les joueurs de l’équipe de France Le système est le même du côté de la Fédération française. Finalistes malheureux, les Bleus toucheront également une prime suite à leur beau parcours. La FIFA va verser l’équivalent de 28.4 millions d’euros à la FFF, pour la deuxième place. Selon cette même proportion de 30%, les joueurs de Didier Deschamps – parmi lesquels figurent donc Lucas Hernandez, blessé lors du premier match face à l’Australie et Karim Benzema, blessé avant le début de la compétition mais non remplacé – gagneront près de 285 000 euros chacun. La prime que chaque Argentin recevra pour son titre au Mondial 2022 est un article paru sur Sportune