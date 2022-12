Lourdes accusations contre le staff des Bleus Article de François Kulawik • Il y a 1 h Rien n'aura été ép

Lourdes accusations contre le staff des Bleus Article de François Kulawik • Il y a 1 h Rien n'aura été épargné aux Bleus durant le Mondial qatari. Après avoir dû composer avec une cascade de blessures avant le début de la compétition, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Karim Benzema et Lucas Hernandez - après seulement neuf minutes lors du premier match - devant successivement renoncer à la Coupe du monde, l'équipe de France a en effet dû faire face à un virus dans les derniers jours de la compétition. Le médecin des Bleus depuis 2012. Vidéo associée: Coupe du Monde : La FFF et les Bleus vont toucher le pactole malgré la défaite, leurs primes dévoilées Les hommes de Didier Deschamps ont au moins été épargnés par des pépins physiques durant le tournoi. Un soulagement sans doute pour les joueurs tricolores tant ils n'ont aucune confiance dans le staff médical de l'équipe de France. Et les cas de Mike Maignan et Karim Benzema ont encore un peu plus entamé la cote du docteur Le Gall et de ses équipes, notamment concernant les protocoles de reprise. Une prise de bec entre les médecins des Bleus et ceux du Real A en croire Romain Molina, le médecin des Bleus aurait ainsi demandé des efforts, en particulier des sauts, allant à l'encontre des recommandations du staff milanais. Quant à Karim Benzema, le docteur Le Gall aurait précipité le retour du Madrilène à trois jours de l'entrée en lice des Bleus, provoquant sa rechute et son forfait. Un forfait sujet à caution puisque d'après les observations du staff du Real, un retour pour les huitièmes de finale voir dès le troisième match face à la Tunisie était envisageable. Il y aurait d'ailleurs eu "une prise de bec terrible" entre le staff du Real Madrid et celui de l'équipe de France, et les médecins des Bleus auraient reçu "une volée de bois vert" de la part des Madrilènes, qui n'ont aucunement confiance dans leurs homologues français. Et ils ne sont pas les seuls. "Même pendant ce Mondial, des joueurs appelaient leurs médecins en club parce qu'ils ne faisaient pas confiance au protocole médical et qu'ils ne croyaient pas un mot du médecin de l'équipe de France, ça montre qu'il y a un véritable problème en équipe de France", a ainsi ajouté Romain Molina, qui pointe la politique de l'autruche de la Fédération à ce sujet.