Qui gagnera le prochain Euro 2024 selon les bookmakers ? Article de Dridi Amichi • Il y a 44 min 1 commentaire Alors que la Coupe du monde vient tout juste de toucher à sa fin, une autre compétition s’invite dans les têtes. Les bookmakers pensent déjà à l’Euro 2024 qui se disputera en Allemagne. Les sites de paris en ligne ont déjà fait part de leurs favoris, pour ce championnat d’Europe des Nations. Et selon les traders, le pays hôte, l’Allemagne, est favorite à la succession des Italiens, détenteur du trophée. Didier Deschamps (s’il est toujours là), dirigera une équipe de France parmi les favorites à la victoire à l’Euro 2024. Didier Deschamps (s’il est toujours là), dirigera une équipe de France parmi les favorites à la victoire à l’Euro 2024. © Fournis par Sportune L’Allemagne favorite avec une victoire cotée à 6,5 à l’Euro 2024 La victoire de l’équipe d’Hansi Flick lors du prochain championnat d’Europe est cotée à 6,5, elle est la plus faible, donc la plus probable du moment. Un statut qui peut surprendre puisque lors des trois dernières grandes compétitions, Neuer et ses coéquipiers n’ont même pas atteint les quarts de finale. Quand bien même bénéficieront-ils du soutien de leur public. Les joueurs allemands sont rentrés chez eux dès les phases de poules lors du Mondial 2018 et 2022, et ils ont été vaincus dès les huitièmes de finale lors de l’Euro 2020. La France ex-aequo avec l’Angleterre, la Belgique et le Portugal loin derrière Finalistes malheureux de la Coupe du monde, le succès des Bleus vaut une cote de 7. C’est la même que celle de l’Angleterre, éliminée en quarts de finale de ce Mondial et finaliste du dernier Euro. De son côté, l’Espagne, demi-finaliste du dernier championnat d’Europe, a une cote de 8 contre un. Tandis que celle de l’Italie, tenante du titre dans la compétition, mais non qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, est de 9. Après un Mondial marqué par une élimination dès les phases de poules et la retraite internationale d’Eden Hazard, les bookmakers avancent une cote de victoire des Diables Rouges à 11. Il en est de même pour le Portugal.