Pour la bonne Organisation de la coupe du monde 2022 Tebboune félicite l'Émir du Qatar cet appel téléphonique intervient au lendemain de l'entretien entre le chef de l'état et son homologue français, Emmanuel Macron. L'organisation était parfaite En sa qualité de président en exercice du Sommet arabe, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message de félicitations au président chinois Xi Jinping à l'occasion de la 5e session du Festival des arts arabes, qui s'est ouverte, hier à Jingdezhen, dans la province chinoise du Jiangxi. La veille, le président Tebboune a félicité Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du Qatar, à l'occasion de la Journée nationale du Qatar, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, ce soir un entretien téléphonique avec son frère, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du Qatar, pays frère, lors duquel il l'a félicité à l'occasion de la Journée nationale du Qatar et lui a souhaité ainsi qu'au peuple qatari frère davantage de prospérité et de progrès», précise le communiqué. De son côté, «l'Émir de l'État du Qatar a remercié le président de la République pour la noblesse de ses sentiments et lui a souhaité ainsi qu'au peuple algérien davantage de quiétude et de développement», ajoute la même source. À l'occasion, le président Tebboune a présenté «ses chaleureuses félicitations à l'État du Qatar, direction et peuple, pour son succès à tous les niveaux dans l'organisation de la 22e édition de la Coupe du monde FIFA», précise le communiqué. Un Mondial auquel le chef de l'État a assisté à la cérémonie d'ouverture, à l'invitation de Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du Qatar. Une cérémonie d'ouverture qualifiée par le président Tebboune de « haute facture». S'exprimant au micro de la chaîne sportive beIN Sports, le chef de l'État avait encensé les efforts du Qatar, tout en se disant «fier et satisfait que le Qatar, pays frère, arrive à organiser le Mondial 2022, qui a souvent été le monopole d'autres pays». Tandis que le Conseil des ministres qatari s'est félicité des résultats du Sommet d'Alger, auquel a pris part l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, précisant que la «Déclaration d'Alger», sanctionnant les travaux du Sommet «se veut un nouveau départ pour le développement de l'action arabe commune et le renforcement de l'esprit de solidarité arabe, au service des causes arabes décisives, en tête desquelles la cause palestinienne». En marge du Sommet, le président Tebboune et l' Émir de l'État du Qatar avaient procédé au lancement du projet de réalisation de l'hôpital algéro-qatari-allemand, et de celui portant extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel). Il y a lieu de souligner que cet appel téléphonique intervient vingt-quatre heures après que le président Tebboune a reçu, samedi, un appel de son homologue français, Emmanuel Macron. Les deux Présidents ont échangé les points de vue concernant la situation en Libye et dans la région du Sahel, ainsi que sur d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Un appel intervenant alors que le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devait être reçu en audience par le président Tebboune. Smaïl ROUHA 00:00 | 20-12-2022