Lionel le Messie Le Mondial-2022 au Qatar, exceptionnel par sa maîtrise et flamboyant par sa texture, bien que stigmatisé par les Occidentaux qui n'ont pas supporté le fait que cet événement soit la preuve concrète de l'inexorable marche des pays arabes vers un développement at home, après avoir confié, pendant des décennies, les capitaux à leurs banques, s'est achevé, hier, en apothéose. Une finale extraterrestre a consacré la dimension astrale de l'Argentin Lionel Messi et la fulgurance d'une comète nommée Kylian Mbappé. Les deux pays auront tenté d'arracher la troisième étoile, même si, pour Messi et l'Argentine, c'était le jour d'éternité qui a mis fin à 36 ans de déceptions et permis au génial feu-follet d'entrer dans la légende du sport roi, à l'instar des idoles que sont Pelé et Maradona. L'entraîneur français Didier Deschamps avait promis «une surprise». Et il a été effectivement surpris. Malgré un arbitrage dont les Argentins ont quelque peu douté, le match aura été à sens unique, durant la première période, tant le Onze arc-en-ciel a développé un football de très haute facture, forçant l'adversaire à courir derrière un ballon insaisissable. Mais il en va du football comme de la vie. Les renversements de situation, les plus imprévisibles, font que, bon gré mal gré, le vent change de direction et c'est tant mieux car, depuis bien longtemps, on n'avait assisté à une telle rencontre, époustouflante tant par la technique argentine survoltée et le suspense que par les échappées virevoltantes du lutin Mbappé. Le sacre de Lionel Messi et de son équipe est, somme toute, justifié et les milliers de supporters arabes leur ont témoigné un soutien passionnel, faisant fi de quelques griefs qui pèsent encore sur la mémoire de nombre d'entre eux, s'agissant de la cause palestinienne. Sans doute, aura-t-il mesuré cette grande mansuétude, lorsque le chef de l'État qatari l'a revêtu d'un magnifique burnous pour souligner davantage le moment radieux dont certains pays ont tenté, mais en vain, de ternir la facture. Je ne terminerai pas sans rendre un hommage appuyé à l'ancien dirigeant de la FIFA, Joseph Blatter, qui a eu le courage et le mérite, quoi qu'on en dise, de confier l'organisation de cette messe planétaire qu'est le Mundial de football à l'Afrique du Sud, à la Russie, puis au Qatar, au grand courroux des pays européens qui ont, encore et toujours, crié au «scandale» et à la «corruption», pour cause d'un manque à gagner évident. Chaabane BENSACIChaabane BENSACI 00:00 | 20-12-2022 Share