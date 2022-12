Huile de table L’usine de Jijel transformera l’Algérie en pays exportateur Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a affirmé jeudi à Jijel que l’entrée en activité de l’usine Kotama Agrifood de production des huiles alimentaires ''vers fin 2023 transformera l’Algérie en un pays exportateur de l’huile de table''. Au cours de son inspection de ce projet sur le site de Bazoul à l’intérieur du port de Djendjen (Jijel), le ministre a souligné que ce projet ''prometteur'' permettra à l’Algérie de devenir ''un pays exportateur de l’huile de table vu que nous possédons tous les atouts pour y parvenir''. Le ministre a rappelé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait souligné mardi, lors de l’ouverture au palais des expositions d’Alger de la foire de la production algérienne, 'l'impérative réduction de la dépendance dans le domaine de l’huile de table et d’aller vers l’exportation''.Le ministre a relevé qu’avec l’entrée en phase de production ''fin 2023'' de cette usine et le début de production d’une autre usine d’un opérateur privé au cours du second trimestre de la même année, ''l’Algérie parviendra à réaliser l’autosuffisance en ce produit et d’aller vers l’exportation vers les pays voisins et d’Afrique''. 13:00 | 15-12-2022 Share