Virez-moi ces clowns ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-12-2022, 11:00 Sortez couverts ! Crèmes anti-UV ind

HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 20-12-2022, 11:00 Sortez couverts ! Crèmes anti-UV indice 50 et spray bronzant ! Voilà ! Voilà ! Rideau et clap de fin sur cette Coupe du monde Qatar2022. Juste d'un point de vue organisationnel, il y aura un avant ce Mondial et un après. Et je sens que déjà, trois capitales doivent avoir les chocottes bien avant 2026. Comment faire mieux que Doha ? Ou juste à peu près pareil ? Réponse dans un peu moins de quatre ans. On ne sait jamais, je préfère ne jurer de rien. Je retiens juste que nous sommes passés d'appels planétaires au boycott, entre autres pour stigmatisation des homosexuels et minorités, à l'abaya vaporeuse. Délicieux ! Mais, et nous, et nous et encore nous ? Ben, nous on n'y était pas. À l'occasion de ce Mondial Qatar-2022, des pyromanes ont tenté d'élever un bûcher et de recruter quelques allumettes pour cramer Belmadi. Ça a fait pschitt ! Les Verts au Mondial-2026 américano-canado-mexicain ? Je n'en sais rien, n'étant pas devin. Et surtout, ça ne dépend pas de moi ! Par contre, j'ai un souhait. Un ch'tit souhait à formuler aujourd'hui. Vous verrez, il ne prend pas beaucoup de place. Une goutte d'eau dans ce ciel que nous implorons de pleuvoir. Voilà : pourrions-nous, de grâce, à l'avenir, en foot — mais aussi dans beaucoup d'autres domaines — mais d'abord en football, en finir avec cette bande d'allumés D.Z qui a «animé» à sa manière, c'est-à-dire de façon infecte et nauséabonde, le débat autour de l'équipe nationale, Djamel Belmadi, la CAF, la FIFA et tout le toutim. Est-il possible de faire cesser ces nuisances sonores et civilisationnelles ambulantes, vachement ambulantes et visiblement dotées des moyens de leur mobilité qui les faisaient débarquer à Zurich, en Gambie, à Doha plusieurs fois par semaine pour brandir un emblème national qui a mérité un meilleur sort que celui-là, me semble-t-il ? Pourrions-nous aussi dans la foulée en finir avec les youtubeurs qui invectivent, sans preuve avérée et documentée, un responsable du foot africain, le traitant de corrompu devant public et caméras, pour se recevoir une torgnole et aller ensuite pleurer dans le bureau de l'ambassadeur de Dézédie au Qatar ? La diplomatie algérienne qui renaît et combat pour affirmer sa présence à l'international n'a franchement pas besoin d'un tel infantilisme. Et puis, par-dessus tout, une fois que cette fiente sera dégagée, l'espace sportif enfin aéré et désodorisé, qu'on laisse Belmadi bosser jusqu'en 2026. Il a un contrat. Des objectifs lui ont été fixés. Il y arrive, tant mieux. Il se plante, on lui dira merci et encore merci pour toutes ces années bonheur. Mais bon Dieu de bonsoir, qu'on enlève de son cheminement jusqu'à 2026 cette chienlit, ces orties et ces cactus déguisés en pots de chambre, serrés dans des maillots deux tailles en dessous et qui les font ressembler à des boudins. Basta de ce cirque et de ce t'bahdayel ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L.