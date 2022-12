BILLET (PAS) DOUX Adieu Doha-2022... Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-12-2022, 11:00 Le rideau est tombé su

BILLET (PAS) DOUX Adieu Doha-2022... Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-12-2022, 11:00 Le rideau est tombé sur l'une des éditions du Mondial les mieux réussies sur le plan populaire. Ce fut aussi une phase finale déroutante, palpitante et d'un bon niveau footballistique. Mais c'est la grande finale de dimanche qui restera dans les annales pour ses 6 buts, la course-poursuite à laquelle elle a donné lieu, la qualité du jeu et des joueurs prestigieux qui l'ont animée. Deux noms sortent du lot, avec des sorts différents. Un M'bappé malheureux, mais auréolé de son titre de meilleur buteur d'une finale (4 buts, le dernier lors de la séance des penalties). L'autre nom qui a brillé en lettres de lumière dans le ciel de Doha, fêté par des millions d'Argentins au bord de la folie, est celui du nouveau Maradona de l'Albiceleste : Messi ! Le rideau est tombé sur la dernière Coupe du monde où le football fut à la dimension de l'homme. La prochaine, avec 48 équipes et plus de 100 matchs, sera plus proche de la foire ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 20-12-2022, 11:00