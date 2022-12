Mondial: un défi géopolitique globalement réussi pour le Qatar Article de AFP • Il y a 1 h commentaires D

Mondial: un défi géopolitique globalement réussi pour le Qatar Article de AFP • Il y a 1 h commentaires Depuis son attribution au Qatar fin 2011, le Mondial-2022 a été l'un des plus polémiques de l'Histoire mais l'émirat en sort plutôt gagnant en matière d'image et d'influence, particulièrement dans les pays du Sud et le monde arabe, selon plusieurs observateurs. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, félicite Lionel Messi avant la remise de la Coupe du monde, remportée par l'Argentine, le 18 décembre 2022, au stade de Lusail à Doha L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, félicite Lionel Messi avant la remise de la Coupe du monde, remportée par l'Argentine, le 18 décembre 2022, au stade de Lusail à Doha © FRANCK FIFE Des accusations de corruption pour obtenir le tournoi aux critiques sur les droits des travailleurs migrants et des personnes LBGT+, "il y avait beaucoup d'inquiétudes en termes d'organisation et de sécurité, ainsi que de politisation à l'extrême de cette Coupe du monde", rappelle Carole Gomez, doctorante en sociologie du sport à l'université de Lausanne, en Suisse. Les drapeaux palestinien et marocain déployés par des supporters lors du match du Mondial entre le Maroc et le Canada, le 1er décembre à Doha Les drapeaux palestinien et marocain déployés par des supporters lors du match du Mondial entre le Maroc et le Canada, le 1er décembre à Doha © MAHMUD HAMS "Force est de constater que cette politisation n'a pas été aussi importante qu'elle aurait pu l'être et que, s'il y a eu des couacs, ils ont été peu médiatisés", remarque Mme Gomez. "L'événement a offert au Qatar l'opportunité de laver son image de pays à scandales, quitte à faire oublier les affaires qui avaient précédé le tournoi", abonde Raphaël Le Magoariec, spécialiste de la géopolitique du sport dans le Golfe à l'université de Tours, en France. L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani lors d'un discours pendant la cérémonie d'ouverture du Mondial, sous les yeux du roi Abdallah de Jordanie (g), du président de la Fifa Gianni Infantino et du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (d), le 20 novembre 2022 à Doha L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani lors d'un discours pendant la cérémonie d'ouverture du Mondial, sous les yeux du roi Abdallah de Jordanie (g), du président de la Fifa Gianni Infantino et du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (d), le 20 novembre 2022 à Doha © MANAN VATSYAYANA Pour Andreas Krieg, professeur au King's College de Londres, les "affrontements culturels sur les réseaux sociaux à propos des valeurs et des symboles" ne devraient pas affecter les relations internationales. "Le Qatar a utilisé la Coupe du monde pour cimenter ses relations diplomatiques", note-t-il, et "même dans les pays où la couverture médiatique a été majoritairement négative, comme le Royaume-Uni, les élites politiques sont restées positives à l'égard de l'hôte du Mondial".