s son forfait pour la Coupe du monde. Jordan Ozuna Jordan Ozuna © Icon Sport Le mannequin Jordan Ozuna n'a p

Jordan Ozuna © Icon Sport Le mannequin Jordan Ozuna n'a pas manqué de fêter le 35e anniversaire de son compagnon, Karim Benzema, hier, via un message sur les réseaux sociaux. Un soutien bienvenu pour celui qui a traversé un dernier mois et demi compliqué après son forfait pour la Coupe du monde. Vidéo associée: Karim Benzema in love de Jordan Ozuna : rares photos du couple pour ses 35 ans, les internautes conquis (Dailymotion) Karim Benzema s'est auto-offert un cadeau d'anniversaire hier, à l'occasion de son 35e anniversaire. En annonçant qu'il mettait un terme à sa carrière en équipe de France, l'attaquant du Real Madrid s'est déchargé d'une sacrée pression, celle inhérente à sa vie tourmentée avec les Bleus. Car, bien qu'il ait quitté le rassemblement tricolore le 20 novembre, soit deux jours avant le premier match contre l'Australie (4-1), le Lyonnais a vu son nom revenir sans cesse en première page des journaux au prétexte que certains internationaux (Lloris ? Griezmann ?) se réjouissaient de son départ. Fini, donc, les contrariétés avec les Bleus. Le Ballon d'Or 2022 va pouvoir se concentrer exclusivement sur le Real Madrid et profitera des trêves internationales pour flâner avec son compagne, Jordan Ozuna. Le mannequin américain a d'ailleurs posté un message sur les réseaux sociaux hier pour souhaiter un bon anniversaire à son compagnon, qualifié à la fois "d'amour et de meilleur ami". Soit tout ce qu'il faut pour qu'un couple s'inscrive dans la durée !