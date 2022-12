PSG - Mercato : une offre d’un milliard d'euros impossible à refuser pour Mbappé ? Article de Bastien Aubert • Il y a 1 h 1 commentaire Selon La Gazzetta dello Sport, le Real Madrid serait prêt à exploser tous les records possibles et imaginables afin de recruter Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) au mercato. Des sommes folles sont avancées. Kylian Mbappé avec les Bleus Kylian Mbappé avec les Bleus © Icon Sport Selon La Gazzetta dello Sport, le Real Madrid serait prêt à exploser tous les records possibles et imaginables afin de recruter Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) au mercato. Des sommes folles sont avancées. Vidéo associée: Kylian Mbappé : Rumeurs et grosses mises au point... Est-il vraiment célibataire ? (Dailymotion) Star annoncée de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a justifié les attentes placées en lui au Qatar. Meilleur buteur de la compétition, avec 8 réalisations à son actif, l’attaquant des Bleus est sorti grandi de la phase finale malgré l’échec des Bleus en finale contre l’Argentine (3-3, 2 tab 4). Le Real Madrid, déjà très attentif à son cas l’été dernier, serait encore décidé de passer à l’action. Selon La Gazzetta dello Sport, le club espagnol serait ainsi prêt à dégainer une offre pour assumer une offre de 630 millions d’euros ainsi qu’une confortable prime en plus de commissions. En tout, l’opération pourrait coûter pas moins d’un milliard au Real Madrid, selon les calculs du quotidien transalpin. Mardi, Relevo faisait savoir que Carlo Ancelotti avait réclamé un attaquant à Florentino Pérez... qui le lui avait refusé...