L’énorme colère de Dugarry (contre Deschamps) Article de François Kulawik • Il y a 5 h 21 commentaires Com

L'énorme colère de Dugarry (contre Deschamps) Article de François Kulawik • Il y a 5 h 21 commentaires Comme tous les supporters français, Christophe Dugarry a vibré, dimanche, devant la finale de la Coupe du monde. Il n'en a pas moins ressenti un immense gâchis et une colère tout aussi grande, qu'il a tenu à exprimer dans les colonnes de L'Equipe. Le champion du monde 98 a en effet halluciné face au jeu proposé par les Bleus jusqu'à la révolte du premier quart d'heure. Ou plutôt l'absence totale de jeu. Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France coach Didier Deschamps walks past the World Cup trophy after receiving the silver medal || 251616_2955 Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France coach Didier Deschamps walks past the World Cup trophy after receiving the silver medal || 251616_2955 © Fournis par Sports.fr « Je suis déçu et triste, d'abord. Et ensuite en colère, parce que c'était une finale largement à notre portée contre un adversaire qui est moins fort que nous. Je suis déçu de voir qu'on analyse cette non-victoire par le seul biais de l'émotion et du scénario. Il y a une analyse à faire sur le jeu, et sur les quatre-vingts minutes qui font partie des plus catastrophiques de l'équipe de France de ces cinquante dernières années, un jour de finale de Coupe du monde », lance-t-il, « encore choqué par ces quatre-vingts minutes ». Vidéo associée: Didier Deschamps vise 2026 : est-ce une bonne nouvelle pour les Bleus ? (L'Equipe) L'ancien Bordelais en est convaincu: les joueurs regretteront toute leur vie ce non-match, qui leur a coûté un nouveau titre de champion du monde. « On s'est fait marcher dessus en finale de la Coupe du monde. Comment c'est possible ? Pour le bien de l'équipe de France, il faut que ce débat ait lieu. Si c'était de la suffisance, il faut le dire. Si c'était physique, il faut le dire aussi », renchérit-il, incapable de comprendre la prestation des Français et de trouver des circonstances atténuantes à Didier Deschamps malgré les nombreuses absences ou l'épidémie qui a frappé les Bleus les jours précédant la finale: « si c'est un problème physique, on ne fait pas cette fin de match, non ? » J'ai envie de voir autre chose Christophe Dugarry n'est évidement pas convaincu de la nécessité de prolonger Didier Deschamps. Et c'est un euphémisme… « Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou", j'ai envie de voir autre chose. (…) Surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France », fait-il remarquer, ajoutant: « On ne peut jamais parler football (avec Deschamps). Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "je m'en fous, j'ai gagné", d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. » Et le Bordelais de conclure: « Si on ne peut plus avoir ce débat, c'est qu'on est la Corée du Nord. On a deux étoiles, et on aurait dû en avoir une troisième. Pour fermer cette page de Coupe du monde, j'ai besoin de comprendre d'où sortent ces quatre-vingts minutes. Il y a forcément quelque chose qui a été raté. Et je voudrais savoir pourquoi. »