Le maillot 49.3 reçu par Élisabeth Borne en cadeau de Noël irrite l’opposition Il y a 6 h 7 commentaires A

Le maillot 49.3 reçu par Élisabeth Borne en cadeau de Noël irrite l’opposition Il y a 6 h 7 commentaires ALAIN JOCARD / AFP ALAIN JOCARD / AFP © Fournis par Le Huffington Post ALAIN JOCARD / AFP Élisabeth Borne photographiée durant son discours devant la Convention citoyenne sur la fin de vie à Paris le 9 décembre (illustration) POLITIQUE - Voilà une polémique dont se serait bien passé l’exécutif. Après les révélations du Point et du Figaro concernant le cadeau — disons particulier — reçu par Élisabeth Borne lors d’une soirée de Noël organisée à Matignon, les oppositions enragent. Et pour cause, selon le récit fait par nos confrères, un maillot de l’équipe de France floqué d’un « 49 » à l’avant et d’un « 3 » dans le dos lui a été offert, en référence à la dizaine d’articles 49.3 qu’elle a déclenchés à l’Assemblée nationale. Devant les convives, parmi lesquels plusieurs ministres, la cheffe du gouvernement a donc enfilé la tunique, provoquant une certaine gêne dans l’assistance. Certains participants craignant notamment qu’une photo ne se retrouve sur les réseaux sociaux et provoque une polémique. « Quel mépris pour le peuple » Ce qui, même sans cliché, est désormais chose faite, puisque cette histoire s’est retrouvée dans la presse, déclenchant de nombreuses réactions indignées au sein de l’opposition. « Vous trouvez ça drôle de piétiner la démocratie parlementaire ? De refuser aux députés élus pour ça de voter les lois ? Ou vous en êtes fiers ? Mais quel mépris pour le peuple ! Je suis députée depuis 6 mois et vous me dégoûtez comme jamais », a dénoncé sur Twitter l’insoumise Aurélie Trouvé.