Fais du feu dans le cheminee Jacques Douai Il a neigé à Port-au-Prince Il pleut encore à Chamonix On traverse à gué la Garonne Le ciel est plein bleu à Paris Ma mie, l'hiver est à l'envers Ne t'en retourne pas dehors Le monde est en chamaille On gèle au sud, on sue au nord Fais du feu dans la cheminée Je reviens chez nous S'il fait du soleil à Paris Il en fait partout La Seine a repris ses vingt berges Malgré les lourdes giboulées Si j'ai du frimas sur les lèvres C'est que je veille à ses côtés Ma mie, j'ai le coeur à l'envers Le temps ravive le cerfeuil Je ne veux pas être tout seul Quand l'hiver tournera de l'oeil Fais du feu dans la cheminée Je reviens chez nous S'il fait du soleil à Paris Il en fait partout Je rapporte avec mes bagages Un goût qui m'était étranger Moitié dompté, moitié sauvage C'est l'amour de mon potager Fais du feu dans la cheminée Je reviens chez nous S'il fait du soleil à Paris Il en fait partout Fais du feu dans la cheminée Je rentre chez moi Et si l'hiver est trop buté On hibernera