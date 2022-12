Les corons (Version 2008) Pierre Bachelet Au nord, c'était les corons La terre c'était le charbon Le ciel c'était l'horizon Les hommes des mineurs de fond Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable Et mon père en rentrant avait les yeux si bleus Que je croyais voir le ciel bleu J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras Je crois qu'il était fier de moi Il était généreux comme ceux du pays Et je lui dois ce que je suis Au nord, c'était les corons La terre c'était le charbon Le ciel c'était l'horizon Les hommes des mineurs de fond Et c'était mon enfance, et elle était heureuse Dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagnes D'en haut je voyais la campagne Mon père était "gueule noire" Comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis Au nord, c'était les corons La terre c'était le charbon Le ciel c'était l'horizon Les hommes des mineurs de fond Y avait à la mairie le jour de la kermesse Une photo de Jean Jaurès Et chaque verre de vin était un diamant rose Posé sur fond de silicose Ils parlaient de 36 et des coups de grisou Des accidents du fond du trou Ils aimaient leur métier comme on aime un pays C'est avec eux que j'ai compris Au nord, c'était les corons La terre c'était le charbon Le ciel c'était l'horizon Les hommes des mineurs de fond Le ciel c'était l'horizon Les hommes des mineurs de fond