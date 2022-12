Le "Bisht" de Messi vendu une fortune ? Article de Hocine Harzoune • Il y a 33 min commentaires PX1 

Le "Bisht" de Messi vendu une fortune ? Article de Hocine Harzoune • Il y a 33 min Le légendaire international argentin a aidé son pays à remporter la Coupe du monde à Qatar 2022, et a mis la main sur le plus prestigieux des prix après une victoire finale palpitante contre la France, qui a nécessité une séance de tirs au but pour déterminer le vainqueur. Ahmed Al Barwani, avocat et membre du Parlement d'Oman, a présenté à Messi, sept fois Ballon d'Or, une offre qui, espère-t-il, permettra de conserver le célèbre vêtement au Moyen-Orient. Lionel Messi bisht Al Barwani a déclaré dans un message sur Twitter : "Du Sultanat d'Oman, je vous félicite d'avoir remporté la Coupe du monde Qatar 2022 ... le bisht arabe, symbole de chevalerie et de sagesse. Je vous offre un million de dollars en échange de ce bisht". Al Barwani a ajouté à The National au sujet du bisht, qui a été remis à Messi par le cheikh Tamim, l'émir du Qatar, avant que l'Argentine ne trinque à sa première victoire en Coupe du monde depuis 1986 : "J'étais au stade et j'ai assisté en direct à ce moment où l'émir du Qatar a remis le bisht à Messi. Ce moment a dit au monde entier que nous sommes ici, que c'est notre culture, et que nous la connaissons bien. Ce tournoi a été une source de fierté et a mis en lumière des faits importants, comme le fait que nous n'avons pas oublié la Palestine et que les Arabes sont unis et unis." Le bisht - qui est une longue cape portée lors d'occasions spéciales ou de célébrations au Moyen-Orient - ne sera plus porté si Messi accepte de s'en séparer, comme le précise Al Barwani : "Il sera exposé pour commémorer ce moment de fierté, et pour nous aider à le revivre, et aussi pour nous rappeler que nous pouvons [tout] faire".