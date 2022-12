Scandale à la FFF : Noël Le Graët entendu le 10 janvier par la ministre des Sports Article de Aris Djennadi • 23 déc. 2022 Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a annonce que Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, serait entendu le 10 janvier dans le cadre de l'audit lancé sur le fonctionnement de l'instance. Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, serait entendu le 10 janvier dans le cadre de l'audit lancé sur le fonctionnement de l'instance. Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, serait entendu le 10 janvier dans le cadre de l'audit lancé sur le fonctionnement de l'instance. © Icon Sport Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a annonce que Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, serait entendu le 10 janvier dans le cadre de l'audit lancé sur le fonctionnement de l'instance. Depuis plusieurs semaines un audit est mené au sein de la Fédération Française de Football après les révélations du magazine So Foot au sujet de comportements ou sms graveleux au sein de l'instance. Alors que l’enquête s’achèvera à la mi-février, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, annonce que Noël Le Graët, président, et Florence Hardouin, la directrice générale de la Fédération Française de Football, seront entendus le 10 janvier. « Les investigations se poursuivent, ce rapport sera achevé à l'horizon de la fin du mois de janvier. Il y aura ensuite une phase contradictoire avec Noël Le Graët. Cela permettra d'avoir des conclusions assises et établies à l'horizon de la mi-février. Il faut aller au bout de cette analyse-là comme il faut aller au bout de l'analyse sur les dysfonctionnements liés au management et au pilotage de cette Fédération, a indiqué la ministre. Ces dysfonctionnements, il y en a et ils sont connus. Il faut en comprendre les causes pour poser les bonnes solutions avec les instances du foot français qui doivent aussi prendre leurs responsabilités dans la résolution de ces difficultés. [...] La Fédération doit être exemplaire et pour l'instant il y a un écart qui doit être résorbé », a confié Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, au micro de RTL. Pour rappel, Noël Le Graët, qui accusé de harcèlement sexuel, nie en bloc les faits reprochés.