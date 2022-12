Affaire Pogba : Mathias Pogba est sorti de prison ! Article de Victor Garlan • Il y a 4 h commentaires Im

Affaire Pogba : Mathias Pogba est sorti de prison ! Article de Victor Garlan • Il y a 4 h Impliqué dans l'affaire d'extorsion contre son frère Paul Pogba, Mathias Pogba a vu sa demande de remise en liberté être acceptée, ce vendredi. Mathias Pogba Impliqué dans l'affaire d'extorsion contre son frère Paul Pogba, Mathias Pogba a vu sa demande de remise en liberté être acceptée, ce vendredi. Vidéo associée: Paul Pogba : Grosse surprise pour son frère Mathias, en prison depuis plus de 3 mois ! (Dailymotion) Poursuivi pour "extorsion en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime" à l'encontre de son frère Paul, Mathias Pogba avait été mis en examen et incarcéré le 17 septembre dernier. Selon Le Parisien, l'ancien joueur de Tours est sorti de prison puisqu'il a quitté la maison d'arrêt de Villepinte, ce vendredi. Alors que son avocat Yassine Bouzrou avait déclaré le jour de son incarcération "qu'ils allaient se battre pour qu'il puisse sortir le plus rapidement possible", la demande de remise en liberté du natif de Conakry a été acceptée par les juges d'instruction. Il sera désormais placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d'entrer en contact avec ses proches ou tout autre personne impliquée dans cette affaire.