La fondation Abbé Pierre apporte des précisions sur les dons de Kylian Mbappé Article de Ilies Peeters • Hier à 21:55 Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, a apporté quelques précisions sur les dons de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, attaquant du PSG Vidéo associée: "Un don assez conséquent" : Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre rend hommage au... Irréprochable sur les terrains, Kylian Mbappé est également un exemple dans le domaine extra-sportif. Lui qui est très impliqué dans le soutien envers les plus démunis fait souvent des dons à diverses associations. Parmi elles, la fondation Abbé Pierre est l'une auxquelles le parisien vient le plus souvent en aide. Christophe Robert, le délégué général de cette association, a abordé le sujet. "Je ne veux pas en faire des tonnes. Mais on sent dans les échanges que nous avons eus une volonté de partager. Il y a une sincérité dans ses engagements, recoupée par les actions qu’il développe en propre, notamment dans les quartiers populaires", a-t-il reconnu dans les colonnes du Parisien. Acteur majeur depuis l'époque forte du Covid 19, Kylian Mbappé est devenu donateur durant la crise sanitaire. "Pendant la crise Covid, dès le printemps 2020, des besoins colossaux se sont manifestés, dont tout le monde a pris conscience Tout le pays était à l’arrêt, beaucoup de gens qui se rapprochaient de nous et demandaient quoi faire, quoi donner, quels matchs organiser, etc. […] Je pense que Kylian faisait partie de ceux-là. Il connaît bien Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, son épouse, avec lesquels on travaille sur différents projets depuis longtemps. Kylian a souhaité soutenir la Fondation avec un don assez conséquent, et il l’a refait à deux reprises pendant la période Covid, puis une nouvelle fois après." a conclu Mr Robert au sujet de l'international français, qui devient un modèle en France.