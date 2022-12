“Tous les jours il y avait plein de "papas" qui venaient à la maison pour voir ta maman” : un ex-joueur de l’Équipe de France allume Emiliano Martinez ! Article de Romain Fiaschetti • Hier à 22:00 26 commentaires “Tous les jours il y avait plein de "papas" qui venaient à la maison pour voir ta maman” : un ex-joueur de l’Équipe de France allume Emiliano Martinez ! Il était énervé, très énervé. A l’image de tous les Français et supporters des Bleus, Éric Di Meco n’est pas passé par quatre chemins pour qualifier le comportement du gardien de l’Argentine, Emiliano Martinez, quelques jours après avoir remporté la finale de la Coupe du monde face aux Bleus. Pour rappel, le portier argentin, et coéquipier de Léo Messi, ne cesse de s’en prendre à Kylian Mbappé depuis qu’il a remporté le trophée. Alors qu’il pourrait profiter de ce moment, unique dans une vie, pour présenter fièrement le trophée de champion du monde, le gardien a préféré prendre un poupon avec lui et y coller une photo du génie français lors de sa parade dans les rues de Buenos Aires. Une façon pour lui de dire qu’il s’agit de son "bébé" et qu’il a pris le dessus sur lui… sauf qu’Emiliano Martinez a la mémoire courte. Certes, il a peut-être battu la France, aux tirs au but, et est sacré champion du monde… Pourtant, l’attaquant du PSG lui en collé quatre dans le même match. Un ex-joueur de l'Équipe de France fracasse Emiliano Martinez Vidéo associée: Kylian Mbappé pourrait se venger et régler ses comptes avec Emiliano Martinez bien plus tôt que... (Public)