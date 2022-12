"Mais que fait la Fifa?", le coup de gueule de Bruno Le Maire après les insultes des Argentins contre Mbappé et la France Article de ABr • Hier à 17:28 Bruno Le Maire Bruno Le Maire © RMC Une finale de Coupe du monde qui se transforme en affaire d'Etat. Quatre jours après la défaite de l’équipe de France en finale du Mondial 2022, les joueurs de Didier Deschamps peuvent compter sur le soutien de toute une nation. Car en plus de l’énorme déception après un cruel revers aux tirs au but, les Bleus sont aussi la risée du peuple argentin. Ce fut surtout le cas mardi lors des festivités à Buenos Aires. En première ligne, Kylian Mbappé. Des supporters de l'Albiceleste jusqu’au gardien de but Emiliano Martinez, la star du PSG est la cible n°1 des Argentins à travers des attaques pas toujours de très bon goût voire carrément obscènes. Des supporters argentins ont également multiplié les insultes racistes à l'encontre des Bleus. "Indigne" pour Bruno Le Maire. "Le sport, c’est le respect de celui qui a perdu" "Que fait la Fifa, s’est interrogé le ministre de l’économie et des finances jeudi sur l’antenne de Sud Radio. Le sport c’est le fair-play, c’est le respect des autres, c’est le respect de celui qui a perdu, on ne va pas ajouter l’insulte à la déception." En colère contre les Argentins, Bruno Le Maire estime que l’attitude des joueurs de Didier Deschamps et de leur numéro 10 fut irréprochable lors de la Coupe du monde au Qatar : "Cette équipe m’a rempli de fierté. (...) Jusque dans l’attitude de Mbappé qui revient, deux jours après, au Camp des Loges, s’entraîner." A noter que le président de la FFF, Noël Le Graët, a écrit à son homologue argentin pour se plaindre du comportement de certains joueurs de l’Albiceleste durant les festivités en Argentine. "Je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire", a pesté le patron du football français jeudi sur le site de Ouest-France.