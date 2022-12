"Mon Dieu, grandis mec !" : une vieille gloire détruit Martinez ! Article de Antoine Marconnet • Hier à 16:2

"Mon Dieu, grandis mec !" : une vieille gloire détruit Martinez ! Article de Antoine Marconnet • Hier à 16:25 17 commentaires Gestes obscènes, moqueries répétées à l'égard d'un Kylian Mbappé qui lui a pourtant inscrit 4 buts en finale de Coupe du monde... Emiliano Martinez n'a pas franchement brillé pour son élégance après le sacre de l'Argentine dans ce Mondial, au terme d'une finale épique où sa performance aura été déterminante (2-2, 4-2 t.a.b.). Emiliano Martinez Emiliano Martinez © Getty Images Leboeuf choqué par l'attitude de Martinez Vidéo associée: Martinez voulait offrir la Coupe du monde à Messi pour confirmer qu’il est “le meilleur joueur de l’histoire” (Dailymotion) S'il reconnait l'impact exceptionnel du gardien dans le succès de l'Argentine, Frank Leboeuf n'a pas du tout apprécié son attitude. « Je disais du bien d'Emiliano Martinez avant la finale et je pense que c'est un excellent gardien. Mais son comportement ? Oh, mon Dieu, grandis mec !", a tonné le champion du monde 1998 dans des propos accordés à Safe Betting Sites. “Martinez a joué avec Tchouaméni quand il a lancé le ballon et l'a fait aller le chercher [la séance de tirs aux buts]. Moi, Je serais allé sur place et j'aurais dit que j'attendrais que quelqu'un me donne le ballon. Mais dans l'ensemble, Martinez est un gardien exceptionnel. C'est fou de voir qu'il a été remplaçant d'Arsenal pendant tant d'années. Nous pouvons tous voir son talent maintenant. Je n'aime pas son comportement mais c'est un gardien formidable!”, a toutefois conclu Leboeuf.