Didier Deschamps : on connaît ENFIN l’exorbitant salaire du sélectionneur de l’équipe de France ! Article de B

Didier Deschamps : on connaît ENFIN l’exorbitant salaire du sélectionneur de l’équipe de France ! Article de Buisson Buisson • Il y a 45 min Didier Deschamps : on connaît ENFIN l’exorbitant salaire du sélectionneur de l’équipe de France ! Didier Deschamps : on connaît ENFIN l’exorbitant salaire du sélectionneur de l’équipe de France ! © DPA/ABACA Le 18 décembre dernier, l’équipe de France s’est inclinée face à l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Un match aussi sensationnel que controversé. Depuis la victoire de l’Albiceleste, les polémiques s’enchaînent, notamment à cause du comportement inapproprié de certains joueurs, dont Emiliano Martinez. Malgré la défaite, les Bleus semblent reprendre du poil de la bête. À l’issue de la rencontre, ces derniers ont d’ailleurs pu compter sur le soutien de Didier Deschamps qui, à l’instar de Kylian Mbappé, était en pleurs sur le terrain. Face à l’échec de son équipe, le sélectionneur n’a pas pu retenir ses larmes. Pourtant, l’ancien international français peut être fier du travail qu’il a accompli. Un travail qu’il devrait pouvoir poursuivre si son contrat est reconduit. Un salaire de plusieurs millions d’euros En effet, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, fait confiance aux talents de Didier Deschamps. C’est en tout cas ce que son salaire semble prouver. Selon les informations du journal L’Équipe, ce dernier toucherait environ 2,5 millions d’euros brut par an. Salaire auquel s’ajoutent de généreuses primes, dont les droits à l’image (22 000 euros par match). Pour rappel, les Bleus disputent une dizaine de matchs chaque année. Ce qui fait donc 220 000 euros garantis pour le sélectionneur de 54 ans qui toucherait ainsi un salaire confortable d’environ 3 millions par an. Les joueurs de l’équipe de France, quant à eux, ne sont pas à plaindre. S’ils n’ont pas eu la chance de remporter cette troisième étoile, ils devraient pouvoir se consoler avec une belle petite prime de 290 000 euros. Prime versée pour avoir réussi à atteindre la finale de cette Coupe du monde 2022 organisée au Qatar.