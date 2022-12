Le coup bas de Di Méco contre Martinez : "Plein de papas voyaient sa maman" Article de Antoine Marconnet • Hier à 19:19 commentaires Alors que cette semaine devrait être celle de la liesse et de la joie pour l'Argentine, la sélection championne du monde est pointée du doigt par de nombreuses personnalités françaises et étrangères. En cause : l'attitude très déplacée de son gardien Emiliano Martinez. Emiliano Martinez Eric Di Meco Emiliano Martinez Eric Di Meco © Getty "Quand tu ne connais pas ton père, et que tous les jours il y avait plein de "papas" qui venaient à la maison pour voir ta maman" Vidéo associée: “Tous les jours il y avait plein de "papas" qui venaient à la maison pour voir ta maman” : un ex... (Public) Depuis dimanche soir et le sacre de l'Albiceleste dans un match légendaire contre les Bleus (3-3, 4-2 t.a.b.), le gardien de but, excellent sur le terrain, multiplie les actes vulgaires et irrespectueux en dehors. Martinez a notamment été l'auteur de plusieurs provocations sordides visant Kylian Mbappé, qui lui a pourtant inscrit 4 buts durant la finale. Pour le consultant français Eric Di Meco, cette attitude est inqualifiable. L'ancien Marseillais a sorti la sulfateuse en maniant l'ironie avec une image sans équivoque. "Il faut le comprendre. Il doit avoir des problèmes dans sa vie ce garçon. Quand tu ne connais pas ton père, et que tous les jours il y avait plein de "papas" qui venaient à la maison pour voir ta maman, forcément...", a lâché l'ancien international français, consultant vedette de RMC Sport. Même avec la rivalité Paris-Marseille, on ne touche pas à l'icône nationale.