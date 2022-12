Mondial 2022 : Bruno Le Maire dévoile les commentaires racistes de supporters argentins reçu sur ses réseaux s

Mondial 2022 : Bruno Le Maire dévoile les commentaires racistes de supporters argentins reçu sur ses réseaux sociaux Article de Télé7Jours • Il y a 5 h 1 commentaire Si les Argentins sont devenus champions du monde dimanche 18 décembre dernier, il serait très improbable qu’ils remportent un trophée pour leur fair-play. En effet, les joueurs de l’Albicelste et leurs supporters multiplient les provocations depuis l’obtention de leur titre. Le portier Emiliano Martinez s’est notamment distingué à plusieurs reprises pour avoir eu un comportement antisportif, notamment lorsqu’il a eu une célébration obscène avec son trophée de meilleur gardien ou encore lorsqu’il a arboré une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. Face à ces provocations et aux insultes reçues par de nombreux joueurs français de la part de supporters argentins, le ministre français de l’Économie et des Finances avait fait appel à la FIFA, sur les ondes de Sud Radio, ce jeudi 22 décembre. "Que fait la Fifa ?", s’était-il interrogé en préambule. "Le sport c’est le fair-play, c’est le respect des autres, c’est le respect de celui qui a perdu, on ne va pas ajouter l’insulte à la déception", avait déploré Bruno Le Maire, dans des propos rapportés par nos confrères de RMC Sport. Depuis que le ministre de l’Économie et des Finances a appelé la FIFA à réagir aux provocations des Argentins, il a reçu de nombreuses insultes sur ses réseaux sociaux. Depuis que le ministre de l’Économie et des Finances a appelé la FIFA à réagir aux provocations des Argentins, il a reçu de nombreuses insultes sur ses réseaux sociaux. © Abaca À lire également Mondial 2022 : La ministre des Sports tacle les "moqueries déplacées" des Argentins "inélégants" Ce vendredi 23 décembre, au lendemain de cet appel, l’ancien Secrétaire d'État aux Affaires européennes a dénoncé les insultes qu’il a reçues depuis. "Quelle honte ! Voici les commentaires racistes de plusieurs supporters argentins sur mon compte Instagram depuis que j’ai condamné leurs agissements et demandé à la FIFA d’agir", a-t-il déploré sur Twitter, en légende d’une capture d’écran regroupant de nombreux messages insultants. "Ils (les Bleus) jouent en France mais ils viennent tous d’Angola", "Enquête sur la nationalité de tes joueurs, clown", "Sans Africains, tu en as combien (de joueurs) ?", "Je te préviens que dans ton équipe, ce sont tous des migrants", a-t-on notamment pu lire sur les messages dévoilés. "Cette violence n’a pas sa place dans le sport comme nulle part ailleurs", a conclu le ministre de l’Économie et des Finances. L'épouse de Kylian Mbappé est probablement la plus belle femme du monde Sponsorisé SmartTelly L'épouse de Kylian Mbappé est probablement la plus belle femme du monde Quelle honte ! Voici les commentaires racistes de plusieurs supporters argentins sur mon compte Instagram depuis que j'ai condamné leurs agissements et demandé à la FIFA d'agir. Cette violence n'a pas sa place dans le sport comme nulle part ailleurs. pic.twitter.com/J3gHU6wmgY — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) December 23, 2022 L.C Rejoindre l a conversation 1