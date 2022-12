Classement FIFA L'Algérie quitte le Top 5 africain Le classement FIFA actualisé vient de tomber. L'Algérie, absente de la Coupe du monde, chute de trois positions et quitte ainsi le Top 5 africain. L'Algérie quitte le Top 5 africain, une nouvelle fois. Jeudi 22 décembre, la Fédération internationale de football a dévoilé la nouvelle hiérarchie mondiale, actualisée après le Mondial au Qatar. 37es avant le début de la compétition, les Verts qui restent sur un match nul face au Mali (1-1) et une défaite contre la Suède (2-0), ont chuté de 3 positions. Ils occupent désormais le 40e rang, et la 7e place africaine. Ce classement fait la part belle aux Mondialistes. Les Marocains, auteurs d'une Coupe du monde réussie et demi-finalistes font un bond de 11 places par rapport au dernier classement. Les Lions de l'Atlas ont glané 108. 85 points pour se hisser au 11e rang et détrôner ainsi le Sénégal au niveau continental. Les Lions de la Téranga, battus par les Pays-Bas (0-2) puis l'Angleterre (0-3), ont en revanche perdu une place, pour rétrograder à la 19e position. Ils cèdent leur première place africaine pour la première fois depuis 2018. La Tunisie, 3e au niveau continental, reste à la 30e place, alors que le Cameroun, tombeur du Brésil, a gagné 10 places et occupe la 33e place mondiale (4e en Afrique), devant le Nigeria (35e, 5e en Afrique) et l'Égypte (39e, 6e en Afrique). Au niveau général, le Brésil maintient son rang de leader, et ce, malgré son élimination par la Croatie en quarts de finale. L'Argentine, vainqueur du 22e Mondial, gagne une place pour s'installer à la 2e place, suivie de la France qui retrouve le podium. 00:00 | 24-12-2022 Share