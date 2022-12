Maroc : Halilhodzic tacle encore la Fédération après son éviction Article de Arnaud Déchelotte • 24 déc. 2022 commentaires Vahid Halilhodzic a fait part de son énorme amertume suite à son éviction du Maroc peu avant la Coupe du monde. Vahid Halilhodzic Vahid Halilhodzic © Icon Sport Vahid Halilhodzic a fait part de son énorme amertume suite à son éviction du Maroc peu avant la Coupe du monde. Vahid Halilhodzic n’a pas pu apprécier le parcours du Maroc à la dernière Coupe du monde. Il faut dire que l’entraîneur bosniaque avait qualifié les Lions de l’Atlas pour cette compétition avant d’être évincé peu de temps en amont. Ce dernier payait notamment ses mauvaises relations avec Hakim Ziyech ou Noussair Mazraoui. Alors que le Maroc a atteint le dernier carré et que Walid Regragui lui a rendu hommage, Vahid Halilhodzic en veut toujours énormément à la Fédération, comme il l’a confié dans le journal croate Tportal. A 70 ans, l’ancien entraîneur de Nantes voulait terminer sa carrière sur cette Coupe du monde. « Vous savez, je n'ai fait aucun commentaire sur le Maroc. Des journalistes du Maroc, de la région m'appellent... mais j'ai du mal à dire quoi que ce soit. Et ces mots ne peuvent pas laver mon amertume, et ne peuvent pas rattraper ce que j'ai raté avec ce tournoi. Ils m'ont enlevé ma fierté, je ne peux ni les oublier ni leur pardonner. Parce que c'était aussi censé être mon adieu à ma carrière d'entraîneur. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet »