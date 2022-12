Nouvelle raclée pour Emiliano Martinez : "Il a fait honte à toute l'Argentine". Il y a 7 h 30 commentaires

Nouvelle raclée pour Emiliano Martinez : "Il a fait honte à toute l'Argentine". Nouvelle raclée pour Emiliano Martinez : "Il a fait honte à toute l'Argentine". Graeme Souness sévère envers Emiliano Martinez Vidéo associée: Martinez voulait offrir la Coupe du monde à Messi pour confirmer qu’il est “le meilleur joueur de l’histoire” (Dailymotion) Au micro du Daily Mail, la légende du football écossais Graeme Souness a vertement attaqué Emiliano Martinez : "Une grande partie du débat post-Coupe du monde a porté sur son comportement lors de la séance de tirs au but. Je peux accepter certaines choses mais seulement jusqu'à un certain point" "Ce dont nous devrions parler davantage, c'est du geste grossier qu'il a fait après avoir reçu le prix du meilleur gardien de but du tournoi. Les gens aiment-ils vraiment regarder ce genre de choses ? Martinez a fait honte à lui-même et à toute l'Argentine. Si c'est pour cela qu'il veut qu'on se souvienne de lui, que Dieu nous aide tous", a poursuivi Souness. "Je l'apprécie en tant que gardien de but, il a bien travaillé avec l'Argentine et à Aston Villa, mais c'est incroyable qu'il puisse penser que de tels gestes sont normaux. Je ne comprends pas pourquoi il a décidé de le faire devant les yeux de tous. Quel respect montre-t-il pour ses adversaires et aussi pour lui-même ? On aurait pu se souvenir de lui pendant des années, mais malheureusement cette image fait aussi partie de l'histoire maintenant", a conclu Graeme Souness.