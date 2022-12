"Ça ressemble à la fin du monde" : Omar Sy explique pourquoi il ne vit plus en France Article de Johan Bibou

"Ça ressemble à la fin du monde" : Omar Sy explique pourquoi il ne vit plus en France Article de Johan Biboum • Hier à 11:00 "Ça ressemble à la fin du monde" : Omar Sy explique pourquoi il ne vit plus en France Cela fait désormais 10 ans qu'Omar Sy est installé aux États-Unis , plus précisément à Los Angeles (Californie). Une décision prise après le triomphe du film Intouchables qui lui a permis de décrocher le César du meilleur acteur en 2012. "Je suis passé d’Omar et Fred à Omar Sy. Je me suis demandé ce que j’allais pouvoir faire de ce nouveau statut. J’ai eu besoin de protéger mes gosses. De me protéger moi. Alors, j’ai mis de la distance", avait-il révélé dans un entretien accordé à Psychologies. Et le comédien ne regrette pas ce choix. "Ça a fonctionné bien mieux que ce qu’on imaginait. Il y avait des opportunités de boulot, on s’y sentait bien, on y trouvait une forme d’apaisement par rapport à ce qu’on venait de vivre en France. Là-bas, la notoriété y est plus douce". Le mari d'Hélène Sy a également répondu aux questions de Mouloud Achoud dans l'émission Clique. L'occasion pour l'ex-acolyte de Fred Testot de partager son sentiment notamment sur "ceux qui ont 20 ans aujourd’hui". "Ils sont impressionnants par leur façon de voir le monde", a-t-il d'abord dit. "Ils sont dans un autre monde eux. Ils ont une réalité en face, et ça ressemble à la fin du monde, quand même, donc ils sont obligés d'y penser". Vidéo associée: Omar Sy explique son départ aux Etats-Unis (Cover Video) LOPlein écran Cover Video Omar Sy explique son départ aux Etats-Unis Omar Sy revient sur ce qui a provoqué son départ pour les Etats-Unis Omar Sy revient sur son départ "un peu radical" à Los Angeles, et pourquoi il n'est jamais revenu Puis il a évoqué son rapport "simple" avec son pays de naissance. "Je suis très sensible à ce qui se passe en France, et je ne supporte pas quand ça ne va pas".