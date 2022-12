Equipe de France : un proche de Benzema dézingue le staff médical des Bleus ! Article de Nathan Bricout • Il y a 1 h commentaires Un proche de Karim Benzema n'a pas manqué de dézinguer le staff médical de l'équipe de France. Karim Benzema Karim Benzema © Icon Sport Un proche de Karim Benzema n'a pas manqué de dézinguer le staff médical de l'équipe de France. C'est un dossier qui à l'heure actuelle réserve encore beaucoup de zone d'ombre. Forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema a néanmoins repris le chemin de l'entraînement et a même joué un match amical avec le Real Madrid avant la fin de la compétition. De quoi forcément interroger sur le diagnostic effectué par le staff médical des Bleus. Djaziri dézingue le médecin des Bleus ! Vidéo associée: Karim Benzema : le coup de pression à Antoine Griezmann et Hugo Lloris, “forcés” de ne pas liker... (Public) Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Karim Djaziri, qui a littéralement dézingué le médecin de l'équipe de France : "Une semaine après son départ, Benzema reprenait la course et l’entraînement pour quatre jours plus tard jouer trente minutes en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive. C’est le carnet de bord du Docteur Le Gall qu’il faut publier …. Ne pas avoir attendu 2/3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part !" a-t-il lâché sur Twitter. Nul doute que de nouvelles informations devraient apparaître dans les prochaines semaines !