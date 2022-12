Vahid Halilhodzic ne décolère toujours pas après sa mise à l'écart de la sélection marocaine Article de Olivi

Vahid Halilhodzic ne décolère toujours pas après sa mise à l'écart de la sélection marocaine Article de Olivier Halloua • Il y a 6 h commentaires Vahid Halilhodzic a encore du mal à digérer sa mise à l'écart surprise de la sélection marocaine. Le technicien bosnien enrage toujours de la façon dont sa fédération l'a écarté à quelques mois de la Coupe du monde 2022. Vahid Halilhodzic a encore du mal à digérer sa mise à l'écart surprise de la sélection marocaine. Le technicien bosnien enrage toujours de la façon dont sa fédération l'a écarté à quelques mois de la Coupe du monde 2022. Le Maroc a écrit l'histoire en devenant le premier pays africain à rejoindre le dernier carré d'un Mondial. C'était lors de la Coupe du monde 2022 sous la houlette de Walid Regragui et non Vahid Halilhodzic. Le technicien bosnien était le sélectionneur marocain jusqu'à l'été dernier et une procédure disciplinaire à son encontre. Depuis, il a beaucoup de mal à tourner la page. Vahid Halilhodzic voulait que le Qatar soit sa dernière compétition Lors d'un entretien avec Tportal.hr (média croate), le tacticien déchu en a remis une couche sur la fédération qui l'a écarté. "Vous savez que je n’ai rien commenté du tout sur le Maroc. J’ai reçu un appel de journalistes du Maroc, de la région. Mais c’est difficile pour moi de dire quoi que ce soit. Et ces mots ne peuvent pas effacer mon amertume, et ils ne peuvent pas compenser ce que j’ai manqué avec ce tournoi. Ils m’ont enlevé ma fierté, je ne peux ni les oublier ni leur pardonner. Parce que c’était censé être aussi mes adieux à ma carrière d’entraîneur. C’est tout ce que je peux dire sur le sujet", a expliqué Halilhodzic brièvement.