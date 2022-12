Les 80 minutes catastrophiques des Bleus ? Le staff n’a rien vu venir Article de François Tesson • Il y a 6 h 5 commentaires Avant la finale de la Coupe du monde. Avant la finale de la Coupe du monde. © Fournis par Sports.fr Mais comment diable expliquer cette entame ratée, ces "quatre-vingts minutes qui font partie des plus catastrophiques de l’équipe de France de ces cinquante dernières années, un jour de finale de Coupe du monde" évoquées par Christophe Dugarry ? A tous ceux qui se sont demandés pourquoi les Bleus étaient à ce point à côté de leur pompe face à l'Argentine, Guy Stéphan n'a pas vraiment apporté de réponse. Dans Le Parisien, l'adjoint de Didier Deschamps dévoile les notes qu'il a prises durant toute la compétition. Et ceux qui espéraient découvrir les secrets de la préparation de la finale vont être déçues. Certains joueurs étaient-ils blessés ? Y'avait-il d'autres joueurs malades en plus Coman, Varane et Konaté ? Guy Stéphan ne mentionne rien, et avoue même que "rien ne vient troubler les dernières heures de préparation de ce match ô combien spécial." Vidéo associée: Didier Deschamps : "Triste et en colère", l'un de ses anciens coéquipiers en Bleu veut son départ (Dailymotion) Il fallait apporter de la fraîcheur Le staff des Bleus n'a donc rien vu venir. "Pourtant, nous passons à côté de notre première période, évoque ainsi Guy Stéphan, incrédule. Nous sentions bien que nous n'y arriverons pas sans faire de changement. (...) Il n'y a plus une seconde à perdre, il faut apporter de la fraîcheur." Voilà donc pourquoi Marcus Thuram et Randal Kolo Muani ont remplacé Ousmane Dembélé et Olivier Giroud avant même la fin de la première période. Il faudra donc se contenter de cela, de ce manque de fraîcheur évoqué par Guy Stéphan. Pas sûr que cela soit suffisant pour contenter Christophe Dugarry, qui s'est insurgé de la prestation des Bleus jusqu'au penalty obtenu par Kolo Muani. "Pour fermer cette page de Coupe du monde, j’ai besoin de comprendre d’où sortent ces quatre-vingts minutes. Il y a forcément quelque chose qui a été raté. Et je voudrais savoir pourquoi, a réclamé le champion du monde 1998 dans L'Equipe. Quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match." "Duga" risque de devoir patienter encore un peu...