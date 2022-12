KB9, le Dreyfusard par El-Houari Dilmi De Dreyfus à Benzema, finalement la France n'a pas beaucoup changé, comme dirait l'autre. Accusé d'être derrière le flop de la France en finale de Coupe du monde, les révélations du médecin des Bleus ont fini par convaincre les okus incrédules que c'est bien Deschamps, dans la peau d'un De Bourmont qui est derrière la fumeuse idée de «la France blanche avant tout ». Si prompte à accuser «l'autre » derrière le déclin de l'image de la Macronie dans le monde, la presse hexagonale se déchaîne furieusement contre la fierté d'un insoumis et prononce sans appel la condamnation de bannissement contre KB9. Si les coéquipiers du malheureux M'Bappé n'ont pas réussi à monter sur le toit du monde, c'est la faute aux tweets mystérieux de Benzema, qui ont déstabilisé la cohésion et la confiance des Bleus...Chouf ya sidi ! Y compris dans les rangs des politiques et dans les médias, «il n'est quand même pas normal d'avoir neuf joueurs de couleur dans l'équipe de Deschamps », s'émeut le paysage politico-médiatique français. Pour ses nombreux fans en Algérie et ailleurs, le Ballon d'or 2022, Français de nationalité a du sang de chouhada dans ses veines, et que les bras de l'Algérie, la terre de ses aïeux, lui sont grand ouverts. Pour l'un de ses anciens avocats, KB9 est bel et bien victime d'une partie de la France raciste, «on lui reproche la banlieue » a estimé son avocat. Derrière la France de «la liberté, la fraternité et l'égalité », se cache beaucoup de raclures cachées sous le tapis miteux de la VI République !