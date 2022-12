Que vont devenir les stades construits pour la Coupe du monde au Qatar ? Article de Clément LE LAY. • Il y a 3

Que vont devenir les stades construits pour la Coupe du monde au Qatar ? Article de Clément LE LAY. Construits spécialement pour accueillir la Coupe du monde, les stades au Qatar ont déjà perdu leur fonction première. Mais comment le pays compte-t-il faire perdurer ces enceintes sportives ? L'insolite Stade 974 de la Coupe du monde, composé de conteneurs, va être démantelé et offert à un autre pays. L'insolite Stade 974 de la Coupe du monde, composé de conteneurs, va être démantelé et offert à un autre pays. © Photo : KARIM JAAFAR / AFP La Coupe du monde, c’est terminé. Pour l’événement, le Qatar a fait construire huit stades, qui ont provoqué de nombreux morts sur les chantiers. Désormais, la fonction première de ces enceintes sportives est dépassée. Démantèlement, transformation... Voici comment le Qatar va recycler les stades du Mondial. Le stade de Lusail, qui a servi pour la finale France - Argentine, va être transformé en un centre communautaire. Le stade de Lusail, qui a servi pour la finale France - Argentine, va être transformé en un centre communautaire. © Photo : MUSTAFA ABUMUNES / AFP Les stades conservés Parmi tous les stades construits, seulement la moitié va être conservée pour le football. Ils vont devenir le terrain de certains clubs du pays et vont servir aux matches de la sélection nationale. La capacité sera en revanche grandement réduite, de moitié parfois. Seulement deux stades vont rester intacts jusqu’en 2023, puisque le Qatar organise la Coupe d’Asie des nation (16 juin au 16 juillet). Un jeu où tout est permis Sponsorisé BuzzDaily Winners Un jeu où tout est permis Les stades transformés Deux stades qatariens vont être totalement transformés. Il y a tout d’abord le stade de Lusail, celui de la finale France - Argentine, qui va devenir un « centre communautaire géant », comme affirmé par les autorités du pays. Le stade Al-Bayt, qui a servi à accueillir le quart de finale France - Angleterre, va voir une partie de l’enceinte utilisée pour devenir un centre commercial et un hôtel 5 étoiles. LIRE AUSSI. EN IMAGES. Entre Le stade démantelé Le stade le plus insolite de la compétition était le stade 974. Il tire son nom de sa composition : 974 conteneurs assemblés pour former l’enceinte. Ce dernier va être totalement démantelé et offert à un pays étranger, dont l’identité n’est pas encore connue.