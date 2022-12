EN IMAGES. Entre stade démontable et merveilles visuelles : les huit stades du Mondial 2022 au Qatar La Coupe du monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 dans huit enceintes différentes. Elles accueilleront les 64 rencontres de la compétition. Voici les stades de la Coupe du monde 2022 au Qatar en images. Les rencontres Coupe du monde 2022 auront lieu dans huit stades au Qatar. Les rencontres Coupe du monde 2022 auront lieu dans huit stades au Qatar. | PHOTO : GABRIEL BOUYS/AFP Ouest-France Pierrick CHEVRINAIS. Publié le 04/04/2022 à 06h30 ÉCOUTER LIRE PLUS TARD PARTAGER NEWSLETTER COUPE DU MONDE 2022 La Coupe du monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 dans huit enceintes différentes. Elles accueilleront les 64 rencontres de la compétition. À noter que la distance maximum entre les stades est de 50 km. La finale se déroulera au Lusail Iconic Stadium, le plus grand stade de ce Mondial 2022. Voici les huit enceintes de la Coupe du monde 2022 au Qatar en images. Ras Abu Aboud Stadium à Doha (40 000 places) Le Ras Abu Aboud Stadium. Le Ras Abu Aboud Stadium. | PHOTO : GABRIEL BOUYS/AFP Le Ras Abu Aboud Stadium a été construit à partir de conteneurs, de sièges amovibles et d’autres éléments modulaires. Il sera démonté à la fin de la Coupe du monde. Grâce à sa proximité avec la mer, il bénéficie d’une aération naturelle contrairement à d’autres enceintes. Aussi appelé Stadium 974, le Ras Abu Aboud Stadium a une capacité de 40 000 places. Il sera le théâtre du match entre la France et le Danemark en poules le 26 novembre à 17 h. Le Ras Abu Aboud Stadium est aussi appelé le Stadium 974. Le Ras Abu Aboud Stadium est aussi appelé le Stadium 974. | PHOTO : GABRIEL BOUYS/AFP Al-Thumama Stadium à Doha (40 000 places) Inauguré en octobre 2021 pour la Coupe du Qatar, le Al-Thumama Stadium est inspiré du Keffieh, « une coiffe traditionnelle arabe ». Situé à 12 km au sud du centre-ville de Doha, le stade Al Thumama doit son nom à un arbre typique de la région. Conçu par l’architecte qatarien M. Jaidah, Al Thumama Stadium verra sa capacité passer de 40 000 à 20 000 places à l’issue de la compétition. La nouvelle enceinte abritera une clinique du sport et un hôtel. Le Al-Thumama Stadium. Le Al-Thumama Stadium. | PHOTO : IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS Le Al-Thumama Stadium. Le Al-Thumama Stadium. | PHOTO : PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS Khalifa International Stadium à Doha (45 416 places) Le stade Khalifa International. Le stade Khalifa International. | PHOTO : KYODO/MAXPPP Construit en 1976, l’enceinte a subi d’importants travaux de rénovation en 2017. Malgré son design ultramoderne, le stade Khalifa International n’a pas oublié ses racines avec la présence de ses deux arches dressées vers le ciel. Doté d’une capacité de 45 416 places, le stade Khalifa International est l’un des hauts lieux du football au Qatar. Il a déjà accueilli les Jeux Asiatiques, la Coupe du Golfe et la Coupe d’Asie de l’AFC, et cinq matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019. Le stade Khalifa International. Le stade Khalifa International. | PHOTO : GABRIEL BOUYS/AFP Education City Stadium à Al Rayyan (40 000 places) Le stade de la Cité de l’éducation est entouré d’espaces verts et a été construit dans le respect des principes de développement durable. Inauguré en 2020, Le stade pourra contenir 40 000 spectateurs pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il verra sa capacité réduite à 20 000 places à l’issue du tournoi. Coupe du monde : accédez au calendrier et aux résultats L’Education City Stadium. L’Education City Stadium. | PHOTO : REUTERS L’Education City Stadium. L’Education City Stadium. | PHOTO : PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS Ahmed bin Ali Stadium à Al Rayyan (40 740 places) La façade ondulée du Ahmed bin Ali Stadium, situé à Al Rayyan est inspirée par certains éléments de la culture qatarienne. Doté d’une capacité de plus de 40 000 places, il est le deuxième stade rénové de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Il est situé en bordure du désert. L’Ahmed bin Ali Stadium. L’Ahmed bin Ali Stadium. | PHOTO : GETTY IMAGES / AFP L’Ahmed bin Ali Stadium. L’Ahmed bin Ali Stadium. | PHOTO : GETTY IMAGES / AFP Al-Janoud Stadium à Al Wakrah (40 000 places) Le stade Al Janoub, situé à Al Wakrah, a été inauguré lors de la finale de la Coupe de l’Emir en 2019. Situé à côté d’un village de pêcheur, l’enceinte a été conçue par le cabinet d’architectes Zaha Hadid. Elle est dotée d’une capacité de 40 000 places. L’Al-Janoud Stadium. L’Al-Janoud Stadium. | PHOTO : GABRIEL BOUYS/AFP L’Al-Janoud Stadium. L’Al-Janoud Stadium. | PHOTO : GABRIEL BOYS/AFP Al-Bayt Stadium à Al-Khor (60 000 places) D’une capacité de 60 000 places, le stade Al-Bayt à une architecture en forme de tente et doit son nom aux « bayt al sha’ar », les tentes traditionnelles utilisées par les peuples nomades du Qatar et de la région du golfe. Sa structure est portable. Le Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC) projette de retirer la partie supérieure des sièges modulaires de l’enceinte à l’issue de la Coupe du monde 2022 et de la donner à des pays en développement dans le cadre de projets d’infrastructures sportives. L’Al-Bayt Stadium. L’Al-Bayt Stadium. | PHOTO : KAI PFAFFENBACH/REUTERS L’Al-Bayt Stadium. L’Al-Bayt Stadium. | PHOTO : KAI PFAFFENBACH/REUTERS Lusail Iconic Stadium à Doha (80 000 places) Le stade de Lusail est le plus de grand de cette Coupe du monde 2022 avec une capacité de 80 000 places. Sa façade rappelle les motifs décoratifs qui ornent les bols que l’on retrouve dans tout monde arabe. L’enceinte sera le théâtre de la finale de la compétition. Après le Mondial 2022, elle sera reconvertie en équipements publics : écoles, magasins, cafés, installations sportives, cliniques.