Fabio Capello fracasse Emiliano Martinez Article de Olivier Halloua • Il y a 10 min commentaires Après a

Fabio Capello fracasse Emiliano Martinez Article de Olivier Halloua • Il y a 10 min commentaires Après avoir eu connaissance de l'attitude d'Emiliano Martinez suite au sacre de l'équipe de France durant a Coupe du monde 2022, Fabio Capello n'y est pas allé de mains mortes. Le tacticien italien n'a pas du tout apprécié. Après avoir eu connaissance de l'attitude d'Emiliano Martinez suite au sacre de l'équipe de France durant a Coupe du monde 2022, Fabio Capello n'y est pas allé de mains mortes. Le tacticien italien n'a pas du tout apprécié. Emiliano Martinez ne laisse personne indifférent. En Argentine, c'est un héros national après ses énormes prestations notamment en finale face à l'équipe de France (3-3, 2-4 aux t.a.b). En Europe, on n'a très modérément apprécié son attitude provocante et insultante envers les Bleus et Kylian Mbappé. Fabio Capello, entraîneur légendaire de l'AC Milan, s'est rajouté aux réfractaires du gardien d'Aston Villa. Martinez proche d'un départ d'Aston Villa Dans un long entretien avec El Corriere dello Sport, le tacticien italien a fait un bilan de chaque joueur-phare et sélection. Alors, son analyse sur Martinez est plutôt cinglante : "C'est un idiot", a scandé Capello sans détour. Un constat que beaucoup de passionnés européens du ballon rond partagent.