Mbappé, Haaland, Bolt, Djokovic... qui est le plus rapide des sportifs ? Article de Juba Touabi • Il y a 1 h

Article de Juba Touabi • Il y a 1 h commentaires Vous vous êtes sans doute déjà demandé si votre joueur préféré pourrait concurrencer les meilleurs sprinteurs du monde sur 100 mètres. Le quotidien ibérique a essayé de répondre à la question dans sa dernière édition. Kylian Mbappé était de retour ce matin au camp des Loges pour reprendre l'entraînement. Mbappé sur le podium Marca a simulé une course entre 87 athlètes de haut niveau, issus de différents sports. Usain Bolt, la légende du sport jamaïcain et recordman du monde sur 100 et 200 mètres, est bien évidement arrivé en première position avec son temps de 9,58s sur 100 mètres qu'il avait réalisé en 2009. En seconde place, on retrouve l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé avec un temps de 11 secondes. Le buteur tricolore est aidé par sa pointe de vitesse de 38 km/h. La troisième place du podium revient à Jonah Lomu, l'ancien rugbyman décédé en 2015. L'ancien sportif néo-zélandais aurait terminé sa course en en 11',01s. Il faut descendre à la sixième position pour retrouver un nouveau footballeur. Il s'agit de la nouvelle star du football mondial, Erling Haaland. Avec une pointe de vitesse à 36 km/h, le buteur norvégien de Manchester City peut boucler un 100 mètres en 11,6s. Résultat de la course fictive : Bolt : 44,72 km/h -- 9,58 Mbappé : 38,02 km/h -- 11 Jonas Lomu : 37,44 km/h -- 11,1 Colline de Tyreek : 37,2 km/h -- 11,2 Djokovic : 36,02 km/h -- 11,5 Haland : 36 km/h -- 11,6 Westbrook : 34,76 km/h -- 12,01