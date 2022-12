Portugal: Erdogan assure que Ronaldo a été victime d’une "sanction politique" à la Coupe du monde Il y a 25 min commentaires Cristiano Ronaldo avec le Portugal contre le Ghana au Mondial 2022 Cristiano Ronaldo avec le Portugal contre le Ghana au Mondial 2022 © Icon Sport Le ballon rond est un sujet de conversation qui passionne Recep Tayyip Erdogan. Le président de la Turquie l’a récemment rappelé lors d’un événement pour la jeunesse organisé en Anatolie, dans l’est de son pays. Le chef d’État a profité de ce déplacement près de la ville d’Erzurum pour débriefer la Coupe du monde 2022, que la Turquie n’a pas disputée. L’occasion pour l’homme politique de 68 ans d’apporter son soutien à Cristiano Ronaldo, qui a perdu sa place de titulaire avec le Portugal au cours de la compétition. Avec une théorie assez inattendue. "Ça l’a touché mentalement" "Ils ont gaspillé Ronaldo, a déclaré Erdogan, dans des propos rapportés par Al Jazeera. Malheureusement, ils lui ont imposé une sanction politique. Faire entrer un joueur comme Ronaldo dans le dernier quart d’heure, ce n’est pas correct. Ça l’a touché mentalement et ça lui a fait perdre son énergie". Vidéo associée: Voici - Cristiano Ronaldo dévasté par l’élimination du Portugal : ces images qui affolent la toile (Dailymotion) Selon le président turc, l’attaquant de 37 ans aurait fait les frais de son soi-disant soutien à la Palestine. "Ronaldo soutient la cause palestinienne", a affirmé Erdogan. Même si de nombreux montages et de fausses informations circulent à ce sujet sur les réseaux, CR7 ne s’est jamais exprimé publiquement sur le conflit israélo-palestinien. Ronaldo "très bientôt" en Arabie saoudite Le quintuple Ballon d’or, sans club depuis son départ de Manchester United, a déjà été photographié avec une écharpe de l’Association palestinienne de football, en compagnie de son président Jibril Rajoub. Mais il a également rencontré plusieurs ministres israéliens, comme Israël Katz, à qui il avait offert un maillot. Lors de sa prise de parole en Anatolie, Recep Tayyib Erdogan a également affirmé que Cristiano Ronaldo, qui a reçu une Rolls Royce pour Noël, devrait se rendre "très bientôt" en Arabie saoudite, d’après "ses informations". Le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions est annoncé proche du club d’Al-Nassr depuis plusieurs semaines.