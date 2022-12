Équipe de France : Benzema aurait pu jouer dès les huitièmes du Mondial révèle son entourage ! Article de Yass

Équipe de France : Benzema aurait pu jouer dès les huitièmes du Mondial révèle son entourage ! Article de Yassine Ben Amor • 26 déc. 2022 commentaires Un membre de l’entourage de Karim Benzema révèle l’IRM de Karim Benzema et affirme qu’il aurait pu jouer dès les huitièmes de finale ! Karim Benzema Karim Benzema © ICON SPORT Un membre de l’entourage de Karim Benzema révèle l’IRM de Karim Benzema et affirme qu’il aurait pu jouer dès les huitièmes de finale ! Depuis la fin de la Coupe du monde 2022 que les Bleus ont perdu en finale aux tirs au but face à l’Argentine, la polémique autour du forfait de Karim Benzema pour le tournoi alimente d’autant plus les médias. Certains avancent en effet que le staff de l’équipe de France aurait volontairement surestimé la durée d'indisponibilité de l’attaquant. Alors que la presse espagnole révélait déjà durant le Mondial que les médecins du Real Madrid ne comprenaient pas une telle mesure pour KB9 vu son état physique, Karim Djaziri membre de son entourage et ancien agent du joueur fait une révélation de plus ce lundi. En effet, ce dernier publie sur Twitter des images de l’IRM du Ballon d’Or 2022 commentées par un spécialiste et accompagné du message : « Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? » Démarrer la conversation