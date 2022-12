Grosse sanction pour Emiliano Martinez, le bourreau des Bleus ? Article de François Kulawik • Il y a 7 h 17 co

Grosse sanction pour Emiliano Martinez, le bourreau des Bleus ? Article de François Kulawik • Il y a 7 h 17 commentaires Emiliano Martinez pourrait payer au prix fort ses excentricités avec l'Argentine. Le portier de l'Albiceleste a pourtant été l'un des principaux artisans du sacre des Argentins, vainqueurs des Bleus aux tirs au but (2-2, 4 tab à 2). Auteur d'un arrêt exceptionnel face à Randal Kolo Manui dans les derniers instants des prolongations, le natif de Mar del Plata a ensuite brillé lors de la fatidique séance de tirs au but, stoppant la tentative de Kingsley Coman avant de pousser Aurélien Tchouameni à la faute, la frappe du Madrilène manquant le cadre. Emiliano Martinez Emiliano Martinez © Fournis par Sports.fr Mais sitôt la victoire de l'Argentine acquise, Emiliano Martinez a multiplié les provocations voire les dérapages à l'image de ce geste obscène commis avec le trophée du Meilleur gardien de la Coupe du monde sur l'estrade du Lusail Stadium. Une faute de goût qui lui a valu de très nombreuses critiques et pourrait l'obliger à se trouver un nouveau club. Car à en croire plusieurs médias, parmi lesquels Estadio Deportivo en Espagne, Unaï Emery voudrait se débarrasser de son gardien à Aston Villa. Vidéo associée: Après Mbappé, le gardien argentin Emiliano Martinez se moque d'Aurélien Tchouaméni (Dailymotion) Emery voudrait Bono "Lorsque vous avez une grande émotion, il est parfois difficile de la contrôler. Je lui parlerai la semaine prochaine de certaines de ses célébrations, mais je dois respecter le fait qu'il est avec son équipe nationale en ce moment. Quand il sera de retour avec nous, nous pourrons en parler", a d'ailleurs publiquement réagi le technicien espagnol. Mais l'ancien coach du PSG voudrait aller plus loin. L'entraîneur des Vilans, qui n'était déjà pas grand fan d'Emiliano Martinez lorsqu'il l'avait sous ses ordres à Arsenal, en aurait assez de l'Argentin et souhaiterait le remplacer par un autre gardien qui a brillé au Qatar: Bono, le portier marocain du FC Séville. Unai Emery risque de faire face à un obstacle de taille: le club andalou ne veut pas entendre parler d'un départ de l'ancien Madrilène. Rejoindre la conversation 17